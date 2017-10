Melisa Rodríguez (C's): "El diálogo con los golpistas es imposible"

La portavoz adjunta de Ciudadanos (C's) en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, ha afirmado este miércoles que la situación que se está viviendo estos días en Catalunya ha dejado claro que "el diálogo con los golpistas es imposible".



Melisa Rodríguez, que es diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife, ha señalado en una conferencia organizada por Tribuna Forum que "falta valentía" para defender a esa mayoría silenciosa de catalanes "que no quieren que se pisen sus derechos ni saltarse la legalidad".



Rodríguez ha subrayado que Cs seguirá trabajando incansablemente para que se escuche a todos los catalanes que no quieren la independencia, y les ha transmitido que "no están solos", indica la formación en un comunicado.



Para ello, la diputada ha señalado que "Cs ha solicitado al Gobierno de España que sea cuanto antes la comparecencia de Rajoy en el Congreso", ya que "aún no está marcada en el calendario por su apretada agenda internacional", hecho que ha tildado de "lamentable", porque "no hay agenda internacional que valga cuando se habla de defender la unidad de España", así como "los derechos de todas esas personas a las que nadie está representando en Catalunya".



Ha recordado que Cs ya le ha pedido al presidente del Gobierno de España que aplique el artículo 155 con el fin de "convocar unas elecciones autonómicas reales que respeten el derecho a decidir de todos los catalanes", ya que, tal y como ha vaticinado, "la dilatación de su aplicación solo llevará a la declaración unilateral de independencia".



En cuanto a Canarias, Rodríguez ha apuntado que "uno de los mayores retos es la ejecución de los presupuestos", puesto que "ha quedado demostrado que existe una nefasta gestión por parte de Clavijo, y ha declarado que "no sirve de nada conseguir dinero si no se puede invertir por falta de proyectos", por lo que, al final, "los que pierden son todos los canarios".



La diputada de Cs ha puesto como ejemplo la sanidad, que a su juicio no funciona correctamente a pesar de recibir el 42% del presupuesto, por lo que "es vital hacer una auditoría para ver a dónde está yendo ese dinero", y poder "revertirlo en lo realmente importante, que es bajar listas y tiempo de espera".



Rodríguez ha pedido defender todo lo que sea igualar los derechos de los canarios con el resto de España y ha subrayado que Cs no es un partido efervescente, sino que trabaja día a día y con proyección de futuro" y así lo ha demostrado en las islas, donde "a pesar de no tener representación en la Cámara no se ha dejado de hacer esfuerzos para defender los intereses de todos los canarios".