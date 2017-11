"Milagritos a Lourdes": así resume Cristina Valido los resultados del programa de garantía juvenil del Gobierno

"Milagritos a Lourdes", ha comentado este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias la consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido , al ser preguntada por los resultados en el archipiélago de la ejecución del programa europeo de Garantía Juvenil desde que se puso en marcha en 2014.



En sus tres primeros años, este programa, que fue presentado como una de las principales herramientas europeas para luchar contra el desempleo entre los menores de 30 años (con una financiación de 6.000 millones de euros de los que 1.800 millones son para España), ha estado envuelto en la complejidad, la dispersión de datos, el desconocimiento entre los beneficiarios y las barreras de acceso, según se puso de manifiesto la consejera en una comparecencia parlamentaria.



Cristina Valido casi no ofreció datos sobre los que le preguntó el autor de la comparecencia, el diputado de Nueva Canarias Luis Campos, entre otras razones, según justificó, porque el Servicio Canario de Empleo solo dispone desde junio, tres años después, de la información sobre inscripciones, que hasta entonces estaba dispersa por la falta de diligencia del Ministerio de Trabajo en la implementación.



Luis Campos quería saber cuántos son los jóvenes inscritos realmente, ya que el Ministerio los sitúa en 30.000 y la Consejería en 18.000 y cuántos han sido insertados laboralmente en Canarias, ya que de los 800.000 participantes en toda España en tres años solo han conseguido 178 una inserción laboral.



Ese resultado supondría "el mayor fracaso de las políticas activas de empleo en el Estado y en Canarias", sostuvo Luis Campos.



También preguntó el diputado por el tiempo que tienen que esperar los inscritos para recibir una oferta de formación, prácticas o itinerario de empleo, ya que el plazo establecido es de cuatro meses así como el número de acciones ofrecidas por la Consejería y su coste.



"No podía saber que me iba a hacer un examen de números, no pensaba entrar en un debate de cifras", se quejó la consejera ante las preguntas de Campos y remitió a los diputados a recabar esa información a través de preguntas por escrito.



Explicó no obstante que desde 2014 han participado en los programas de inserción de la Garantía Juvenil en torno a 1.500 inscritos cada año.



También atribuyó la disparidad de datos (30.000 inscritos según el Ministerio, 18.000 según la Consejería) a que el fichero no ha sido centralizado hasta este año por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), además de que los jóvenes tienen distintas vías para apuntarse, como las Cámaras de Comercio o las universidades, no sólo el Servicio Canario de Empleo.



Valido hizo un repaso por la complejidad y la dificultad para la puesta en práctica de la Garantía Juvenil por parte del Gobierno central, una queja común por parte de todas las comunidades autónomas hasta que se ha simplificado y flexibilizado la forma de acceso y se ha centralizado la información en el Sepe.



Las comunidades autónomas, que son las responsables de las políticas activas de empleo, no disponían de la información sobre las inscripciones hasta ahora, y por eso comentó la consejera que "milagritos a Lourdes" cuando se les piden cuentas sobre su ejecución.



"Las comunidades autónomas no podemos asumir la responsabilidad ni del resultado, ni del funcionamiento, ni de las estrategias ni de la planificación si no tenemos los datos y no podemos acceder a un fichero que ni siquiera el Sepe controlaba", subrayó.



Conseguir que se centralizara la información ha sido "un gran avance" y permitirá trabajar en este proyecto con más intensidad a partir de ahora, explicó.