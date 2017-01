Militantes del PSOE canario reclaman primarias y denuncian la degradación del partido en las Islas

La Plataforma Militantes en Pie de Tenerife ha hecho pública este lunes una carta dirigida al presidente de la gestora federal del PSOE, Javier Fernández, en la que reclaman que se convoquen las primarias y en la que denuncian que el partido en las Islas hay "degradación de la democracia interna".



La carta será entregada al portavoz de la gestora federal del PSOE, Mario Jiménez, quien este lunes está en Tenerife, y en ella se asegura que los miembros de esta plataforma están "perplejos" por la situación orgánica del partido.



También están "perplejos" por la "falta" de respuesta de la gestora para "devolver a nuestra organización a la normalidad democrática".



Por ello reclaman que se convoque "ya" el proceso de primarias y el ulterior congreso extraordinario para así "recuperar la credibilidad perdida de nuestro partido".



En cuanto a la situación del PSOE en Canarias, en la carta de esta plataforma se señala que en Tenerife y en varias agrupaciones locales hay una situación orgánica "anómala" que está llevando a una "evidente degradación de la democracia interna y a una oligarquización indeseable e ilegítima de las decisiones".



Recuerdan que en Canarias hay una gestora regional y explican que no ha convocado al máximo órgano del partido entre congresos, que es el comité regional, y añade que "ni siquiera ante una situación política tan excepcional como es la expulsión del PSOE del Gobierno de Canarias, para fijar la posición del partido ante el nuevo escenario y los grandes retos legislativos que se plantean".



De la gestora insular la plataforma de militantes de Tenerife comenta que su mandato ha caducado "sin que desde hace años se reúna el comité insular para tomar las decisiones que estatutariamente le corresponden", y añade que hay "múltiples" gestoras en agrupaciones locales, en las que no se convocan sus asambleas.



Aseguran que la militancia socialista no es considerada "más que como un número, y solo unos pocos, arrogándose competencias que no tienen estatutariamente conferidas, acaparan las decisiones".



En esas condiciones aseguran que no es posible afrontar el necesario proceso de regeneración política del partido, e insisten en que se abra un proceso transparente y abierto de primarias.