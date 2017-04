Mogán aprueba los convenios urbanísticos recurridos en el TSJC porque tiene "las manos atadas"

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán ha aprobado este jueves los tres convenios urbanísticos dependientes del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (PMM Costa de Mogán), el cual tiene abierto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia que fue presentado por la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico Fase I. El pacto Ciuca-PSOE ha aprovechado su mayoría para ratificar estos convenios, entretanto el PP y Nueva Canarias han optado por votar en contra al entender que hay que ser cautos a la hora de dar luz verde a unos expedientes que dependen de un plan que podría ser anulado como ya lo fueron el de Playa de Mogán y El Inglés.

El concejal de Urbanismo y primer teniente del alcalde del municipio, Mencey Navarro, ha expresado durante el pleno que no les queda "más remedio que aprobar" los tres convenios porque "este gobierno tiene las manos atadas. Si no los concediésemos los empresarios solicitarían responsabilidades patrimoniales". En concreto los convenios que se aprobaron fueron los que permiten a las entidades Tourin Europeo y Mogán Mall la construcción de dos centros comerciales en Puerto Rico y a Mercadona un supermercado en Motor Grande.

Los dos portavoces de la oposición, el popular Maicol Santana y la nacionalista Isabel Santiago, reprocharon durante el debate el cambio de opinión de Ciuca y el PSOE, hoy en el gobierno pero que cuando estaban en la oposición en el anterior mandato se oponían al PMM que promovía el PP.

"Es el mayor acto de cinismo e hipocresía en lo que llevan en el gobierno y confirman que lo que defendían en la oposición era postureo, no creían nada de lo que decían, utilizaban a la gente y sus problemas para conseguir sus objetivos electorales", reprochó Santiago, mientras que Santana fue más allá y les llamó "hipócritas y mentirosos" por dar luz verde a estos convenios y ver ahora "ventajas", en alusión a las plusvalías que ingresarán las arcas municipales.

El portavoz de los populares leyó lo respaldado en su día por Ciuca y el PSOE, cuando el alcalde era Francisco González, y les recordó que se oponían al PMM porque se ponía en peligro puestos de trabajo y se creaba más oferta comercial de la necesaria. "Le pido que mire a los empresarios y que digan que el perder el trabajo no es tan importante", espetó Santana a la portavoz del PSOE, Pino González. Además, preguntó a Mencey Navarro el porqué de las prisas para aprobar el convenio en vez de esperar a que la justicia resolviera el contencioso abierto.

"Me ratifico en todas las palabras que dije en su momento, el hecho de que esté aprobando un convenio no quiere decir que esté más o menos conforme, pero está administración está obligada a aprobarlo quiera o no quiera porque el plan genera derechos en todos aquellos empresarios que quieran articular sus inversiones a través de ese documento y por lo tanto el empresario está legitimado para hacerlo, por más que nosotros nos queramos oponer ese documento establece un procedimiento reglado", destacó Navarro en respuesta al popular, y añadió que "no nos queda más remedio que aprobar su plan de modernización, el de su alcalde, el mismo que huyó por la puerta de atrás", en relación a Francisco González.

Santana, a pesar de votar en contra de los dos convenios del centro comercial por "lo prudencial" que es "esperar a que salga la sentencia", ha apuntado que el PMM "era beneficioso cuando gobernábamos y lo sigue siendo ahora".

"Cambian de opinión con la misma frecuencia que van al baño"

Isabel Santiago aprovechó uno de los sus turnos de palabras para echarle en cara al grupo de gobierno que ratificara los tres convenios a pesar de la judicialización ya que cuando la portavoz nacionalista presentó una propuesta para la municipalización del agua la rechazaron por este mismo motivo. "Cambian de opinión con la misma frecuencia que van al baño", lamentó la representante de Nueva Canarias. Además, expresó que si el Ayuntamiento no está de acuerdo con el PMM pueden solicitar una revisión del mismo y valoró que las plusvalías que defiende el grupo de gobierno "son pan para hoy y hambre para mañana". "Son unos irresponsables, esto sí sería arruinar al municipio", sentenció la política nacionalista.

El portavoz de Ciuca aprovechó uno de sus turnos de palabra para recriminar a Nueva Canarias que el Cabildo de Gran Canaria haya optado por retirarle al municipio fondos del Plan de Infraestructura Turística y no haya añadido a Mogán en el Consorcio de Rehabilitacón Turística. "Si quiere apoyar a los empresarios de Puerto Rico entrevístese con Antonio Morales y pregúntele por qué se les ha retirado los 300.000 euros del Plan de Infraestructura Turística. Vaya a usted y dígale a Antonio Morales que nos den el dinero que nos deben", agregó el concejal de Urbanismo.

En cuanto al convenio con Mercadona, cuya construcción ya está iniciada a pesar de que se ratificaba en este pleno, la portavoz de NC ha opinado que existe inseguridad jurídica por dos motivos, por un lado porque se ha concedido la licencia de obra sin que se llevara a pleno el acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento, y por otro porque desde su punto de vista este trato está mal porque falta el informe del secretario y del interventor, hecho reconocido por el propio secretario municipal este jueves, quien admitió errores materiales en los tres convenios.

Así mismo, el Partido Popular entiende que el hecho de haber concedido ya la licencia sin haberse ratificado el acuerdo en el pleno podría el grupo de gobierno estar cayendo en prevaricación. "Si este convenio es aprobado en estas condiciones les advertimos de las posibles consecuencias que tendrán que afrontar, por ello pedimos que este asunto quede sobre la mesa", indicó Santana.

"El convenio está basado, pensado y ejecutado por y para la especulación", juzgó Santiago. Maicol Santana preguntó a Mencey Navarro si existe "interés particular en estos asuntos y si existe algún tipo de especulación en estos convenios", a lo que el portavoz de Ciuca dijo que "salvo los que pudiera haber tenido o no su alcalde cuando los aprobó, salvo eso, ahora mismo ninguno, debiera preguntarle usted a su exalcalde, el que huyó por la puerta de atrás como los cobardes, si él cuando firmó el convenio tenía algún tipo de interés, porque ahora mismo ninguno".