Montoro promete abordar "ya" la reforma del modelo de financiación autonómica

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a reformar "ya" el sistema de financiación autonómica, para lo que ha pedido el respaldo de otras fuerzas políticas, sobre todo del PSOE.



Una promesa que ha efectuado en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, sobre cuándo piensa remitir el Ejecutivo a las Cortes los acuerdos sobre la nueva ley quinquenal del cupo y la ley de modificación del concierto económico.



"Tenga la seguridad de que estarán aprobadas antes de que finalice este ejercicio", le ha asegurado Montoro, quien ha aprovechado para señalar que, además, tienen que ser revisadas y actualizadas muchas otras normas relacionadas con Hacienda para que sirvan a la recuperación económica y la creación de empleo.



En concreto, ha garantizado que el Gobierno cumplirá con el compromiso de reformar el modelo de financiación de las comunidades, para lo que ha pedido el respaldo de otras fuerzas, especialmente de los socialistas, que gobiernan en varias autonomías.



Junto a ello, Montoro ha dicho que también se extenderán a Navarra "buena parte de las nuevas definiciones en términos de lo que es el convenio navarro", se va a seguir desarrollando el régimen económico balear, se terminará de perfilar todo lo relativo al régimen económico y fiscal de Ceuta y Melilla y se acabará de concretar el de Canarias.



En el caso del País Vasco, el ministro ha dicho que la nueva ley del cupo y la modificación del concierto estarán aprobadas "para final de año", que es el tope comprometido desde el principio.



"Tenemos plazo para hacerlo. No tenemos que sentir apremiante urgencia, no se nos ha ido el calendario", ha sostenido Montoro.



Criterio que no ha compartido el portavoz del PNV, para quien es imprescindible tener cuanto antes esas leyes aprobadas porque son un compromiso entre instituciones y, además, son imprescindibles para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad del próximo año.



"Sí hay prisa", le ha contradicho Esteban, porque de la modificación de esas leyes depende que se puedan hacer de una manera u otra los presupuestos del País Vasco.



La comisión mixta del Gobierno central y el vasco acordaron el pasado 19 de julio la nueva ley del cupo y modificar el concierto económico, que se nutrirá de nuevas ventajas fiscales en el IRPF y en los impuestos de sucesiones, donaciones y sociedades, que deben ser llevadas a las Cortes Generales.