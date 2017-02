Morales defiende que Brito "no es un tránsfuga" y que existe la posibilidad de que siga en el gobierno del Cabildo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado que la expulsión del vicepresidente segundo, Juan Manuel Brito, de Podemos y su consiguiente traslado al grupo de los no adscritos “No perjudica al gobierno, ni produce un cambio el mismo, por lo tanto, no es un tránsfuga”.

Morales insistió en que, de momento, no cuenta con el informe jurídico que precisará si el también consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Seguridad Ciudadana puede continuar en el gobierno del Cabildo. Sin embargo, apuntó este jueves, antes de participar en un encuentro de trabajo organizado por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, que el secretario de la Administración grancanaria le ha trasladado verbalmente la posibilidad de que Brito pueda mantener su condición de consejero de gobierno.

Es decir, que una interpretación de la Ley de Cabildos que aparte de forma permanente a los no adscritos de ocupar un cargo en la institución es, en su opinión, incorrecta. Al respecto, indicó que “cuando un consejero está en el gobierno y no produce ningún cambio” - no provoca alteraciones con su acción - “la filosofía de la ley es que puede permanecer como no adscrito en el gobierno”.

“Otra cosa es que la decisión que tomemos sea distinta”, añadió, en referencia a que habrá que abordar la situación jurídica, la administrativa y la decisión de todos los grupos que conforman el pacto: Nueva Canarias (NC), el Partido Socialista (PSOE) y Podemos. Sobre los tiempos que maneja para estos encuentros, afirma que no mantiene un calendario y que no quiere “precipitaciones”.

El presidente precisa que Podemos presentó el lunes pasado el escrito que notificaba la expulsión de Brito, pero no fue hasta el jueves cuando registró los documentos originales, necesarios para el expediente administrativo. Una vez concluya, el informe se elevará al Pleno, y será éste el que resolverá la situación de Brito, que pasará al grupo de los no adscritos.

Morales dijo no estar de acuerdo con el portavoz del Partido Popular (PP) en la corporación, Felipe Afonso El Jaber, quien definió lo sucedido como “un bochornoso espectáculo de transfuguismo". Para el presidente insular, el hecho de que Brito pase al grupo de los no adscritos no significa que sea un tránsfuga.

“Tomaré la decisión que mejor convenga”

Respecto a la posición expresada por la secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, quien advirtió que mantener al vicepresidente segundo, supondrá la ruptura del pacto por parte de NC, el presidente insular, afirmó que “seguiré escuchando a todos los grupos y tomaré la decisión que mejor convenga a los intereses del Cabildo y a la acción de gobierno de futuro para Gran Canaria”.

“Esto, desde luego, no supone ninguna distracción sobre lo que estamos haciendo, ni para el proyecto que defendemos para gran canaria. Hay unas circunstancias sobrevenidas que tienen que ver con un conflicto interno de Podemos, que afecta solo a ese grupo político, pero no a la gobernabilidad del Cabildo de Gran Canaria”, apostilló.