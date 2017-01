Morera dice que Baltar tendrá que "esforzarse mucho" para mostrar que no se busca privatizar la Sanidad canaria

El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias Jesús Morera ha señalado este martes que su sustituto en el cargo, José Manuel Baltar, tendrá que "esforzarse mucho" para mostrar que no se busca la privatización de la sanidad en el Archipiélago.

"Va a tener que esforzarse mucho en que esto no parezca lo que es: que es un intento de Fernando Clavijo -presidente de Canarias- de llevar la gestión de la sanidad pública hacia un modelo privado", apuntilló en declaraciones a Onda Cero Canarias recogidas por Europa Press.

De todos modos, Morera aseguró que Baltar, que procede de la gestión privada de la sanidad, merece todo su respeto, ya que lo consideró "una persona capacitada y competente" para el cargo.

En relación a las declaraciones que Baltar realizó sobre las listas de espera cuando era gerente del Hospital San Roque, que apuntó que con 16 millones de euros se solucionaba, Morera ha matizado que en cirugía concertada se gasta en Canarias "46 millones de euros", por lo que pone en duda que con 16 millones de euros se puedan bajar la lista de espera.

Por otro lado, en lo que se refiere al tratamiento de la Hepatitis C, Morera ha reiterado que los gastos sobre los fármacos para curar esta enfermedad fueron "sobrevenidos" para Canarias, que "no están en los presupuestos", y aseguró que se ha gastado unos "60 millones de euros -desde el año 2015-" a diferencia, dijo, de los 6 millones de euros que ha indicado Clavijo.

De todos modos, reconoce que estas declaraciones son la palabra del presidente contra la suya, sin embargo defiende que mantuvieron una conversación en la que presuntamente Clavijo le llegó a decir que "los pacientes se pagaran una parte" del tratamiento, algo a lo que asegura él se negó.

Clavijo ve "dolor" en las declaraciones del PSOE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de CC, ha tachado este martes de "falsas polémicas" las declaraciones de los exconsejeros del PSOE que le acusan de haber querido recortar el presupuesto de la Sanidad pública, algo que ha atribuido a lo "doloridos" que, a su juicio, están los socialistas.



Clavijo ha contestado, en especial, a las declaraciones de la exvicepresidenta socialista del Gobierno Patricia Hernández sobre que él pidió al menos dos ocasiones la retirada del tratamiento de la hepatitis C con el propósito de ahorrar, algo que ha asegurado que es "absolutamente falso" y, además, "fue rotundamente desmentido" en el Parlamento durante el pleno de la semana pasada.



"Las pruebas, los papeles y las actuaciones están ahí, el resto son polémicas", ha sostenido el presidente, que opina que, por ello, no es preciso insistir en rebatir esas acusaciones.



Para Clavijo, esas acusaciones "son fruto del dolor" que ha causado en el PSOE su decisión de cesar a los consejeros de ese partido que formaban parte de su Ejecutivo.



Puesto que "las rupturas siempre son dolorosas siempre hay una parte que quizás está más dolida", ha expuesto el presidente, que, por ello, ha insistido en no querer hablar más de la cuestión.



"No voy a entrar en falsas polémicas ni en situaciones en las que las lecturas son dolorosas", ha señalado al respecto.