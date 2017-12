NC y PP acusan a la alcaldesa accidental de Mogán de obstaculizar la labor de la oposición

Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP) han acusado a la alcaldesa accidental del Ayuntamiento de Mogán, Pino González (PSOE), de vaciar de competencias a la junta de portavoces en el consistorio del sur grancanario así como de obstaculizar la participación de la oposición.

El pasado martes 26 de diciembre, los portavoces de ambas formaciones, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) presentaron un escrito dirigido a González en el que solicitaban que la celebración del pleno en el que se debatirá el presupuesto municipal de 2018 se desarrollara en horario de tarde para poder facilitar la asistencia de todos los concejales de la oposición, dado que por la mañana la situación laboral impide a muchos participar.

Según relatan Santiago y Santana en un comunicado en la junta de portavoces "la alcaldesa accidental mostró su predisposición y comprensión con los planteamientos de la oposición, pero luego afirmó que trasladaría la propuesta al resto del gobierno a pesar de ostentar todas las competencias propias de la alcaldía", al encontrarse de baja por maternidad la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca).

Para NC y el PP este modo de proceder de Pino González contraviene "no sólo el contenido del artículo 38.3 letra f) de la Ley de Municipio de Canarias, que determina como una competencia de la junta de portavoces propone las convocatorias plenarias extraordinarias, sino también las funciones que como alcaldesa accidental le han sido delegadas.

Para ambas formaciones políticas este modo de actuar de la socialista Pino González "pone de manifiesto, por un lado, que es incapaz de asumir la toma de decisiones que como alcaldesa accidental le corresponden, pues es incapaz de tomar ninguna decisión sin el permiso de Bueno, y por otro, que es capaz de obstaculizar los derechos de los concejales de la oposición para evitar enfrentamientos con la alcaldesa de Mogán y el resto de concejales de Ciuca".

Tanto Isabel Santiago (NC) como Maicol Santana (PP), han expresado su total desconcierto al ver como González "elude no sólo el cumplimiento de sus obligaciones a la vez que es capaz de vaciar de competencias a la junta de portavoces para no contrariar a la alcaldesa titular de Mogán sino que ignora totalmente la petición formulada por la oposición y convoca un segundo pleno, extraordinario y urgente, en horario de mañana al que no podrán asistir".