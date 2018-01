NC tilda de "comportamiento franquista" la expulsión de un tertuliano de Canarias Radio y pide al PSOE echar a Negrín

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez ha catalogado de "comportamiento de tinte franquista" la “última” decisión del presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santigo Negrín, máximo responsable de la expulsión del jurista y politólogo Rafael Álvarez Gil del programa Buenos Días, Canarias, en la radio pública.

Según Rodriguez, es "inasumible" por el Parlamento de Canarias, y "tampoco por el Gobierno y menos por la sociedad canaria", la censura y la coacción del derecho a la libertad de expresión de diversos colaboradores de la radio pública.

Álvarez Gil fue expulsado por criticar en un artículo publicado en Canarias 7 los falsos directos de la televisión autonómica y posteriormente v arios trabajadores de RTVC expresaron en un comunicado su rechazo al tiempo que dos comentaristas pusieron fin a su colaboración con el ente.

Por ello, el líder de NC ha pedido al PSOE que “retiren su confianza” a Negrín y se sumen "a la mayoría" (Partido Popular, Podemos y su partido), que mantienen "la obligación del Parlamento para reconducir la profunda crisis de RTVC". Rodríguez propone a los socialistas que el próximo lunes, antes de proceder en el pleno extraordinario a la tercera votación de las candidaturas para cubrir las dos vacantes del Consejo Rector, el partido liderado por Ángel Víctor Torres “den un paso al frente” en la dirección de “dignificar” los medios de comunicación del ente público.

"El PSOE debe retirar la confianza a Negrín", ha sentenciado Rodríguez, que recuerda en un comunicado que fueron los que que ratificaron al presidente de RTVC el pasado mes de noviembre en el pleno solicitado por el PP, Podemos y NC para cesarlo. "Los votos favorables de Coalición y ASG junto con la abstención de los socialistas permitió que la propuesta de la mayoría parlamentaria no prosperara", manifestó el líder de NC.

Además, el portavoz nacionalista ha añadido que "no es la primera vez que en los servicios informativos de RTVC y por decisiones del máximo responsable del ente, se hurta a los canarios de las opiniones críticas de sus representantes en las instituciones públicas con Negrín y con la gestión del Gobierno de CC".

Se refiere el líder nacionalista a la Comisión de Control de RTVC del Parlamento y los grupos de la oposición, quienes "no tuvieron cabida, fueron marginados, vetados en los informativos". Este tipo de actuaciones, prosiguió, explican las razones por las que Negrín "incumple flagrantemente la ley de RTVC al no haber aprobado el reglamento y tampoco constituido el Consejo de Informativo y el Consejo Asesor".

Igual de crítico se mostró Rodríguez al referir el "ninguneo" del Consejo Rector y el nombramiento de cargos directivos vulnerando el artículo 37 de la norma que regula el ente, recurridos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, y cuestionados también por la Audiencia de Cuentas.

Una asociación profesional de periodistas que, junto con Podemos, ha planteado otro contencioso en el TSJC para anular la convocatoria y anuncio de licitación del concurso de los informativos por 144 millones de euros, impulsado por un órgano "manifiestamente incompetente, el propio Negrín", denunció Rodríguez.

Según NC, "las mentiras al Parlamento forman parte también de la conducta esperpéntica de su máximo responsable, quien tampoco ha informado del procedimiento seguido para evitar que la televisión y la radio dejaran de emitir por falta de señal. Otra decisión tomada de espaldas al Consejo Rector y sin que se conozca informe alguno de la secretaria letrada el ente público, que avale la misma cuando no se podía prorrogar el contrato al último concesionario. Durante tres años, no convocó el concurso y la decisión para evitar ir a negro no ha sido transparente", concluyó Rodríguez.