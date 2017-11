Nueva Canarias enmienda a la totalidad los presupuestos regionales y anuncia que tiene una propuesta alternativa

Nueva Canarias (NC) ha anunciado este lunes que presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas de la comunidad autónoma por séptima ocasión desde dispone de grupo parlamentario regional y ha destacado que su formación cuenta con una propuesta alternativa para los presupuestos de 2018.



Así lo ha dicho este lunes el presidente de NC, Román Rodríguez, quien ha estado acompañado en una conferencia de prensa con los parlamentarios Esther González, Luis Campos y Pedro Rodríguez, éste último también alcalde de Santa María de Guía (Gran Canaria).



En opinión del líder de NC, el proyecto de ley planteado por el Gobierno de CC no está diseñado para generar crecimiento ni la diversificación económica y tampoco favorecerá la cohesión social y territorial del archipiélago.



Román Rodríguez ha destacado que su partido es copartícipe del "extraordinario aumento de los ingresos estatales" recibidos por el Gobierno canario en las cuentas de 2017, hasta 663 millones de euros más por "el voto 176 de NC", pero, a su juicio, ese dinero no ha sido empleado por el Ejecutivo regional con criterios sociales.



Además, ha defendido que los presupuestos de 2018 son fallidos por "mantener una fiscalidad regresiva" de hasta 125 millones de euros, que reduce la capacidad de gasto del Ejecutivo en una cantidad igual, y su "orientación del gasto", sobre todo cuando se empieza a ver la creciente desigualdad social con la que se sale de la crisis económica.



El proyecto de ley "no recoge ninguna" propuesta defendida por NC, que se plantea como meta prioritaria ayudar al 44,6 % de la población en riesgo de pobreza y exclusión social que existe en las islas, con medidas como el establecimiento de una renta básica canaria -desde el 85 al 115 % del salario mínimo interprofesional para unidades familiares de una a cuatro o más personas-, que ya posee el País Vasco.



En relación con la política fiscal de las cuentas, Rodríguez rechaza la rebaja al 3 % del IGIC a la telefonía móvil y fija porque se dejan de ingresar 40 millones de euros y dice que es equivocado mantener la deducción total del impuesto de Sucesiones y Donaciones, porque "no es igual recibir una herencia por 100.000 euros que hacerlo por cinco millones de euros".



En ese sentido, el presidente de NC ha apuntado que si se activará solo para herencias millonarias, se recaudarían 30 millones de euros, y que otra cantidad similar se obtendría con el aumento del IGIC a los consumos de lujo.



Por su parte, Esther González ha señalado que el cambio de modelo productivo y diversificación económica de Canarias que defiende el Ejecutivo regional solo es "discurso", ya que ni hay estrategias en esa línea y las cuentas de 2018 reducen las partidas para las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, por un lado, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por otro.



"En Canarias se genera igual riqueza que antes de la crisis económica gracias al turismo, que supone el 34 % del PIB y el 39,7 % del empleo, con cifras récord de más de 14 millones de visitantes", ha destacado González, quien lamenta que a esta consejería se le destinan solo 58,7 millones de euros -6 millones más-, el 0,75 % del Presupuesto.



Nueva Canarias reclama desde hace años una tasa turística para posibilitar unos ingresos mayores gracias a la evolución ascendente de este mercado turístico y que calcula sobre los 140 millones de euros.



Según la formación nacionalista, en los presupuestos de 2018 hay "desajustes importantes" entre el crecimiento de ingresos estatales una fiscalidad canaria "no progresiva que impide contar con más recursos".



Así, a pesar de que Sanidad contará con 231 millones de euros de más, sus cuentas no alcanzan al gasto real, por lo que, a su juicio, será imposible reducir las listas de espera o mejorar la atención en las urgencias.



Según NC, tampoco los más de 100 millones extras a Educación contemplan un euro para la escolarización de 0-3 años, o las ayudas para los libros y transportes, además de dedicarse solo el 3,56 del PIB, cuando para el 2022 la cifra debe alcanzar el 5 por ciento.



La formación nacionalista ha reiterado que las cuentas no van a mejorar la calidad de vida de la gente, ni a incrementar los niveles de equidad social y, tampoco, a la diversificación y crecimiento de la economía.