Nueva Canarias rechazará los Presupuestos Generales del Estado en la primera votación

Nueva Canarias no apoyará los Presupuestos Generales del Estado de 2017 en el debate de totalidad porque lo que contempla actualmente es "insuficiente" y pide que el Régimen Especial Fiscal canario salga de la financiación autonómica ordinaria, lo que supondría ganar 480 millones de euros anuales.



El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha señalado que este martes por la noche mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, "franca y clara", en la que el ministro le expuso el escenario general del presupuesto y la línea de negociación con el resto de los grupos.



Sin embargo, ha destacado que es "poco razonable" pretender negociar un presupuesto dos días antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha anunciado que en esta primera fase "Nueva Canaria no puede apoyar el presupuesto".



El ministro ha señalado a su salida del pleno del Congreso que esta decisión no les "ha sorprendido nada".



No obstante, Quevedo se ha comprometido a negociar con Hacienda durante el debate de enmiendas parciales una mejora en la distribución de los fondos de competitividad, lo que supondría una partida aproximada de unos 480 millones de euros anuales.



En este sentido, el diputado de Nueva Canarias ha señalado la buena disposición de Montoro a negociar este asunto para analizar la fórmula con la que se puede resarcir al gobierno canario.



"En esto hemos encontrado un acuerdo en entenderlo. Después veremos de qué manera se aplica, si con porcentajes o no, pero es un elemento que facilita seguir discutiendo", ha aseverado Quevedo a la vez que ha recordado que "es un elemento importante no solo a nivel cuantitativo sino también cualitativo ya que afecta al fuero canario".



Ha subrayado que desde que el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario está introducido en la financiación autonómica desde 2009 en relación con la distribución de los fondos de competitividad, "ha causado un daño a Canarias muy importante".



"Que se empiece a reconocer que hay que corregir el maltrato evidente a la comunidad canaria en los cinco presupuestos anteriores está bien, pero necesitamos una negociación seria", ha dicho.



Por otra parte, Quevedo no ha desvelado si presentará una enmienda a la totalidad o apoyará la de otros grupos parlamentarios y ha ironizado con que el ministro "no hiciera el más mínimo esfuerzo" en convencerle para recabar su apoyo.



"Entiendo que no se le puede pedir a una fuerza política que está en las antípodas del PP que acepte un presupuestos dos días antes", ha afirmado, al tiempo que ha valorado que el Gobierno "de verdad esté intentando hacer un esfuerzo" para encontrar apoyos.



Sin embargo, Quevedo ha señalado que mientras el apoyo de CC "está bastante implícito", los portavoces del PNV con los que ha hablado le han dicho que "no tienen todo cerrado y que dependerá".