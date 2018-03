Nueva Canarias advierte al PP de que para apoyar los presupuestos será necesaria una negociación

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, ha dicho este jueves que el Gobierno no debe dar por descontado el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado para este año y ha anunciado que solo los apoyará si hay alguna negociación previa.



"El voto de NC será resultante de una negociación que no se ha producido", ha dicho Quevedo, quien ha recordado que la formación nacionalista canaria no mantiene un acuerdo de gobierno con el PP, como sí tienen, a su juicio, Ciudadanos, el PNV y CC.



Según el diputado por la provincia de Las Palmas, a Canarias le conviene que haya una negociación con NC, pues ello permitiría defender los intereses del Archipiélago.



Asimismo, ha indicado que el resultado de las negociaciones sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía de Canarias son determinantes para decidir la postura de los nacionalistas canarios.



Considera que, aunque ha habido algunos desencuentros, "van bien", y las modificaciones logradas sobre el REF suponen "un avance histórico" para las islas.



Quevedo se ha referido también a la tarifa aérea bonificable, que "no es razonable", y ha defendido que los descuentos a los residentes canarios deben ser sobre la tarifa regular.