Nueva Canarias califica de "fracaso" la negociación del Gobierno canario con Fomento sobre el convenio de carreteras

Nueva Canarias (NC) ha considerado que la negociación del Gobierno canario (Coalición Canaria) con el Ministerio de Fomento sobre el convenio de carreteras ha sido un "absoluto fracaso", pues se han "incumplido" los compromisos adquiridos en el Parlamento.



En un comunicado, NC califica la situación de "muy grave al incumplirse todos y cada uno de los compromisos" adquiridos en el Parlamento por el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez.



Según NC, "ni hay adenda que restituya los 400 millones de euros de deuda, tampoco nuevo convenio y menos anualidad de 219 millones de euros para 2018".



Tanto la presidenta como el portavoz del grupo parlamentario, Esther González y Román Rodríguez, respectivamente, han pedido explicaciones al presidente del Ejecutivo de CC, Fernando Clavijo, por la "nula gestión y ahora la incapacidad negociadora" demostrada por Pablo Rodríguez.



"A día de hoy", según ambos, el gabinete de Clavijo "no tiene garantizado ni un solo euro" de los 219 millones de euros de los presupuestos canarios de 2018 para carreteras "porque los 101 millones de euros, aprobados por el Consejo de Ministros, son remanentes" de 2017.



Esther González ha asegurado que el resultado final de las negociaciones del vicepresidente con Fomento ratifican lo que ha denunciando reiteradamente sobre la actuación de Rodríguez al frente de la consejería.



Según González, el vicepresidente "gobierna a golpe de titulares" para los medios de comunicación, "lo que finalmente le ha llevado a la más absoluta incoherencia, al incumplimiento de todos los anuncios realizados en el Parlamento y a las más que evidente desconfianza hacia su gestión".



La portavoz nacionalista en la materia matizó que los 101 millones de euros, anunciados como un logro para 2018, es la cantidad "no gastada" de la partida de 219 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.



"Para esto no hacía falta ninguna adenda", ha recriminado Román Rodríguez, quien ha precisado que los PGE 2018 prorrogados destinan "cero euros" a las carreteras de Canarias.



"Los reyes del Ministerio de Fomento le han traído carbón" al gabinete de Fernando Clavijo, ha ironizado el portavoz parlamentario de NC.