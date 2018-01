Nueva Canarias exige "recuperar" los recortes en carreteras de 2015 y 2016

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha exigido que el Gobierno canario plantee una estrategia para "recuperar" los 295,6 millones de euros que la Comunidad Autónoma no recibió del convenio de carreteras correspondiente a 2015 y 2016.



Además, Román Rodríguez ha indicado que el gobierno que preside Fernando Clavijo (CC) ha renunciado a reclamar ese dinero y también a defender los intereses generales de las islas en el conflicto judicial planteado por el ejecutivo de Paulino Rivero en la pasada legislatura contra la privatización de los aeropuertos canarios.



El presidente de NC ha señalado en un comunicado que plantea esa exigencia una vez que desde el gobierno canario se ha reconocido que "no recurrió" los recortes unilaterales de Fomento en 2015 y 2016 en carreteras.



En opinión de Nueva Canarias, el gabinete de Fernando Clavijo tiene la "obligación" de definir una estrategia jurídica frente al Gobierno central del PP para que la comunidad recupere los 295,6 millones de euros de 2015 y 2016.



Con estos antecedentes, Román Rodríguez cree que se ha podido "reiterar la misma actitud negligente" del gabinete de Clavijo con respecto a otro de los conflictos judiciales planteados por el Gobierno de Rivero frente a la Administración central en la pasada legislatura.



Se refiere a la privatización del 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) impugnado en base al artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, que dice que corresponde a Canarias la gestión de sus puertos y aeropuertos de interés general "cuando el Estado no se reserve su gestión directa".