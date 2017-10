La senadora de Nueva Canarias se emociona al constatar "el fracaso de todos" ante la aplicación del 155

La senadora de Nueva Canarias, María José López Santana, ha alertado este viernes, visiblemente emocionada, que la aplicación del artículo 155 en Catalunya es un "fracaso de todos" que puede provocar una "fractura social y democrática" que puede ser "irreparable".



En su intervención en el pleno que está debatiendo en la Cámara Alta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, López Santana ha criticado el tono mantenido en la sesión por los senadores del PP.



"No es día para aplausos y discursos triunfalistas. No hay vencedores ni vencidos. Hemos fracasados todos, todos", ha advertido con la voz rota y admitiendo su abatimiento.



López Santana ha lamentado también el papel jugado por el Senado en la crisis independentista en Catalunya, y que no haya sido capaz de mediar y de tender puentes entre Catalunya y el resto de España.



"Es una auténtica vergüenza que sea el Senado quien liquide la autonomía de un territorio", ha denunciado.



Ha recordado que, como canaria, "tierra de volcanes", conoce que la lava tarda mucho en enfriarse y cuando lo ha hecho, "cambia mucho el paisaje".



Por su parte, la senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios ha explicado que el voto afirmativo de su partido a la aplicación de las medidas del 155 es "con reservas y crítico" porque considera que no se tendría que haber llegado hasta este punto de conflicto, sino "resolverlo en su inicio".

Julios se ha mostrado preocupada por una posible involución del Estado de derecho y de las autonomías que pueda afectar a Canarias y otros territorios.



Por eso, ha apelado al PP y al PSOE para se impliquen en "poner límites al Gobierno de España si esta fuera su pretensión" y también inicien ya una reforma de la Constitución.