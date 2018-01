NC y CC se coordinan para reforzar la influencia canaria frente a la "ola recentralizadora" en España

Los dos diputados nacionalistas canarios en el Congreso, Ana Oramas (CC) y Pedro Quevero (NC), están celebrando reuniones para coordinarse en materias que consideran clave para las islas, para reforzar su posición e influencia ante "la ola recentralizadora" que perciben.



Así lo ha revelado en un encuentro con periodistas el propio Pedro Quevedo, que ha subrayado que el juego de mayorías que se puso manifiesto en los presupuestos del Estado de 2017 (en un debate en en el que los votos de CC y NC fueron determinantes) genera un escenario propicio para Canarias que "pocas veces se va a repetir".



"¿Cuántas veces creen que vamos a tener la capacidad de influencia que tenemos en Madrid en estos momentos? Eso no va a ocurrir muchas más y aún quedan cosas pendientes en la defensa de los intereses de Canarias con el Estado que interesaría mucho que estuvieran constatadas en un nuevo presupuesto", ha añadido.



Quevedo ha explicado que, por ese motivo, Oramas y él han intercambiado impresiones sobre dos debates que se van a producir en breve en el Congreso: el del nuevo Estatuto de Canarias y el del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas.



En ambos casos, los nacionalistas canarios consideran imprescindible que se respeten los acuerdos a los que se llegó en su día en el Parlamento de Canarias, con enmiendas "a mejor" en las Cortes Generales que introduzcan las conquistas conseguidas en los presupuestos de 2017, como plasmar en el REF que la bonificación del 75% para los pasajeros residentes en los vuelos entre islas.



CC y NC también han presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda conjunta destinada a "blindar el REF", con garantías legales que eviten que el Gobierno central pueda incumplir los compromisos económicos que este contiene imponiendo su criterio por la vía de la ley de presupuestos del Estado.



"Claro que hay contacto entre nosotros. Lo hay porque existe una ola recentralizadora, de fuerte centralismo en España, y eso pudiera hacer que posiciones razonables como las que mantenemos nosotros sobre el reconocimiento del hecho diferencial canario, pues igual se encuentran con más resistencias de las que hubieran sido habituales si no hubieran ocurrido ciertas cosas en Cataluña", ha argumentado.



No obstante, Quevedo también ha expresado su confianza en que el PP cumplirá los compromisos que adquirió con su partido a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2018, algunos de los cuales están pendientes de desarrollo.