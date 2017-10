Nueva Canarias pedirá abaratar los vuelos a la Península aunque el PP prorrogue los presupuestos

Nueva Canarias (NC) reclamará que se adopten medidas para abaratar los billetes aéreos entre las Islas y la Península en 2018 incluso si no se aprueban nuevos presupuestos estatales para ese año y se prorrogan los de 2017, con el argumento de que el PP se comprometió a ello, según ha dicho este martes.

La organización nacionalista entiende que el Gobierno de España, que preside el PP, debe actuar "en lo referente a la conectividad Canarias-Península porque está en el acuerdo del 2017" que pactaron populares y NC para posibilitar que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado del año en curso, según ha expuesto su presidente, Román Rodríguez.



El líder de NC ha insistido en que la búsqueda de fórmulas para rebajar los precios que pagan los isleños por volar al resto del territorio nacional forma parte de un conjunto de "dos o tres contenidos que están siendo tratados entre el PP, el Gobierno de España y Nueva Canarias" en virtud de compromisos adquiridos al negociar el apoyo a las cuentas estatales de 2017.



Román Rodríguez, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas al término de una reunión que ha mantenido con el nuevo secretario general del PSOE en el archipiélago, Ángel Víctor Torres, ha desligado, en consecuencia, las posibilidades de lograr ese objetivo del hecho de si finalmente el PP necesita el apoyo de NC para aprobar unos nuevos presupuestos para 2018 o no.



Porque "nosotros no tenemos ninguna pretensión con el PP, no la tuvimos nunca. Si hay presupuesto y nos llaman, nos sentamos, y, si no hay presupuesto y no nos llaman, nos quedamos como estamos", ha sentenciado.