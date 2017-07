Nueva Canarias vuelve a ser clave para la aprobación del techo de gasto de 2018

La abstención de Nueva Canarias vuelve a ser clave frente al debate y votación de los objetivos y deuda pública que acompañarán al techo de gasto de 2018 y que, previsiblemente, será el martes 11 de julio.



El Acuerdo sobre los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública 2018-2020 y el límite de gasto no financiero de 2018 podría ser validado con el apoyo del PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, que sumarían 175 votos, siempre que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se abstuviera.



En este caso, los votos del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu se quedarían en minoría, con 174 diputados.



Quevedo no ha anunciado oficialmente cuál será su decisión final, pero sí ha recordado recientemente que se abstuvo en la votación de los objetivos de déficit y deuda que acompañaron al techo de gasto de 2017.



"Sería bueno recordarlo", dijo la semana pasada a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.



No obstante, Ciudadanos está a expensas de que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, garantice una bajada del IRPF en 2018, condición de la formación naranja para votar a favor del plan del Gobierno, que ha aprobado un techo de gasto de 119.834 millones de euros, el 1,3% superior al del 2017.



Ciudadanos insiste en que con una recaudación superior al 11% en los últimos meses es factible bajar el IRPF a las rentas más bajas y estima un margen de rebaja del entorno de los 2.000 millones.



Fuentes del partido que lidera Albert Rivera han señalado que el Gobierno prevé una recaudación para 2018 y 2019 "a la baja" ya que estima un incremento de ingresos del 6,8% en ambos ejercicios, y "parece una previsión bastante reducida".



Por otra parte, el PNV tampoco se ha pronunciado de forma definitiva sobre su posicionamiento ante la próxima votación, aunque fuentes de la formación inciden en que este año "se ha cumplido el formalismo" de pactar de forma bilateral, entre los dos Gobiernos, el objetivo de déficit para el País Vasco y que se sitúa en el 0,3% del PIB, el mismo que para el resto de las autonomías.



Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recalcado en varias ocasiones que el techo de gasto no tiene para el PNV un "valor político" como el que tiene una negociación presupuestaria con contrapartidas.



De hecho, el PNV apoyó el límite de gasto no financiero de 2017, junto con el PP, PSOE, Ciudadanos y CC.



Lo que está claro es que en esta ocasión el PSOE votará en contra ya que consideran que los objetivos de déficit aprietan a las comunidades autónomas que deben pasar de una meta del 0,6% en 2017 al 0,3% en 2018.



"El año pasado votamos a favor porque la situación era de emergencia y los Gobiernos autonómicos no podían hacer sus presupuestos", ha dicho el responsable de Economía y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.



En caso de que Nueva Canarias votara en contra de los objetivos y deuda que acompañan al techo de gasto podría producirse un empate a 175 votos, lo que a la tercera votación haría decaer el Acuerdo de límite de gasto no financiero.



De esta forma, el Gobierno tendría de plazo hasta finales de septiembre para volver a presentarlo con el fin de validarlo antes de que el Consejo de Ministros apruebe los Presupuestos Generales del Estado de 2018.