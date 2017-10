Nueva Canarias cree que los presupuestos canarios "son buenos" por los logros obtenidos por los nacionalistas en Madrid

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha manifestado este viernes que los Presupuestos de Canarias de 2018 "son buenos" porque reciben del Estado 674 millones de euros gracias a los Presupuestos estatales de este año que su partido apoyó porque beneficiaban a Canarias.



Es un presupuesto que crece más de un 10% después de una década de retrocesos, lo que supone "un cambio de tercio histórico" para Canarias y "un éxito total", ha indicado Rodríguez durante una rueda de prensa para informar de los presupuestos canarios de 2018 y las conversaciones que su partido mantiene con el Gobierno de Canarias.



En su opinión, "la situación está cambiando gracias a que los votos canarios fueron decisivos para aprobar el Presupuesto" estatal.



Rodríguez ha asegurado que, "en términos de ingresos, el presupuesto va a ser bueno", pero es necesario conocer cómo se orienta el gasto, tras lo cual, Nueva Canarias decidirá si lo apoya o no.



"Ahora no hay disculpa de que no hay dinero" para atender las necesidades de los ciudadanos, como las listas de espera, "la cuestión ahora es cómo se gestiona", ha dicho.



En opinión de Rodríguez, si en lugar de prorrogarse, se aprobasen unas nuevas cuentas estatales para 2018, el Archipiélago recibiría unos 1.300 millones de euros.



De los 674 millones de euros que Canarias recibe con la prórroga de los Presupuestos estatales, 416 millones corresponden al Fondo de Competitividad y 257 millones son fondos finalistas que no están afectados por la regla de gasto.



Nueva Canarias ha recordado que esos 416 millones de euros deben destinarse a servicios esenciales, como sanidad, educación, lucha contra la pobreza y la exclusión, entre otros fines.



Rodríguez ha aludido a la elevada pobreza existente en Canarias, razón por la que su partido ha pedido la puesta en marcha de un programa tendente a erradicarla que perviva en el tiempo y que se cree aunque sea de manera simbólica para que comience a funcionar.



Asimismo, Nueva Canarias considera que los 275 millones de euros que Canarias recibe del Estado deben destinarse a inversiones productivas, como carreteras, vivienda o tratamiento de residuos, entre otros.



Respecto a la posibilidad de que el Gobierno de Canarias baje los impuestos, Rodríguez se ha manifestado en contra de que se produzca una rebaja fiscal lineal, como la que supondría reducir el IGIC.



A su juicio, bajar impuestos, y con ello los ingresos del Gobierno, "es poco responsable" teniendo en cuenta la elevada tasa de pobreza que hay en el archipiélago, así como el desempleo y la listas de espera.



Sin embargo, si el Gobierno canario propone rebajas fiscales selectivas, Nueva Canarias "lo entendería", ha dicho Rodríguez.



Igualmente, ha recordado que su partido ha propuesto aumentar la fiscalidad de las bebidas azucaradas y de bienes de lujo, como automóviles de alta gama, joyas y alcohol.



Por otra parte, Rodríguez ha destacado la necesidad de que se dote de más medios humanos a los servicios de inspección sobre turismo, tributos, trabajo, medio ambiente, consumo y comercio, ya que están bajo mínimos y no pueden actuar con eficacia, lo que redunda en su mal funcionamiento.