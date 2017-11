El líder de las Nuevas Generaciones del PP en Canarias quiere "más implantación de la juventud en las Islas"

El nuevo presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Alejandro Sánchez, ha afirmado este sábado que sus principales objetivos serán mejorar la implantación de la formación juvenil popular en las islas e involucrarse en las instituciones de la sociedad canaria.



En declaraciones a los periodistas durante la celebración del noveno congreso de NNGG en Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, Sánchez ha recalcado que los jóvenes tienen un papel importante que desempeñar y necesitan un Gobierno en el Archipiélago que "los arrope, cuide y apueste por su futuro", algo que "ahora mismo no están encontrando".



Por ello ha afirmado que "saldrá a dar la batalla en la sociedad y en la universidad, proponiendo a todos los jóvenes un proyecto que hoy en día no existe", según ha señalado Sánchez, quien en su elección ha estado acompañado por el presidente del PP en las islas, Asier Antona, y del nacional de NNGG, Diego Gago.



Antona ha destacado la relevancia de este congreso porque se ha elegido a un nuevo presidente y a una nueva dirección de NNGG de Canarias y ha agradecido la presencia Gago "porque sabe lo importante que es esta organización para el partido".



Del nuevo presidente de NNGG, Alejandro Sánchez, ha recalcado su "capacidad de trabajo, su pasión y su compromiso con la organización" y el equipo que lo acompaña, por lo que entiende que el lema elegido para el congreso está garantizado "no solo para el presente sino para el futuro".



Antona, además, ha manifestado que Sánchez "siempre contará con el apoyo, el estímulo y entusiasmo de la dirección del partido en Canarias".



Gago ha considerado un "honor" estar en Canarias, donde continúa el proceso de renovación que se está llevando a cabo por toda España con compromisos de "política, vocación y de sentimiento para arraigar las principales preocupaciones, necesidades e inquietudes de los jóvenes y trasladarlas de forma efectiva a la sociedad".



El líder nacional de NNGG ha agradecido a Antona su inquietud porque los jóvenes tengan un papel importante dentro del PP y ha hecho hincapié en que queda año y medio para que se celebren las elecciones autonómicas en las islas y los jóvenes canarios deben saber que "hay un modelo distinto para Canarias que traerá la eficiencia y eficacia en la gestión".



En Canarias también se debe saber, ha dicho Gago, que "los 1.200 millones de euros extras que recibirán las islas ha sido gracias al PP y a la pujanza de Asier en las negociaciones con el presidente nacional, Mariano Rajoy, quien ha sabido comprender la sensibilidad de esta tierra y sus necesidades", ha remarcado Gago.



El presidente nacional de NNGG ha considerado que Alejandro Sánchez asume su nuevo reto con "valentía, incorformismo y vanguardismo".



Sánchez se propone crear organizaciones locales donde aún no existen, como es el caso de La Gomera, isla que será un prioridad en su proyecto, que ha presentado al congreso y que recoge en un decálogo.



Además, pretende crear un secretario de comunicación interna y una asamblea de presidentes insulares para tratar de crear una mayor coordinación entre las diferentes formaciones y enriquecer los mensaje con las singularidades de cada isla.



"No queremos una organización monolítica sino dinámica, donde todos podamos aportar nuestras e ideas y en la que la formación sea una pieza clave para nuestros jóvenes a través de la Escuela de Formación Continua o con la potenciación de la Escuela Política de NNGG", ha defendido Sánchez.



El nuevo líder de NNGG en las islas ha apostado "por la política activa, pegada a la calle", para lo que se compromete a trabajar por la "coordinación, comunicación y cercanía como la mejor forma para presentar las iniciativas que demandan los jóvenes canarios".



"Tenemos que salir a su encuentro, oír sus necesidades y también sus proyectos. Pondremos en marcha la #RutaJoven para conocer las demandas de los colectivos juveniles", ha anunciado Sánchez.