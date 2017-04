Ana Oramas ve "heroico" que Coalición Canaria mantenga su escaño en el Congreso de los Diputados

La diputada de CC Ana Oramas ha atribuido este jueves la "decisión traumática" que tomó su partido hace tres años al decidir que el entonces presidente de Canarias, Paulino Rivero, fuera sustituido como candidato por Fernando Clavijo a la necesidad de "superar" el enfrentamiento "absurdo" con Madrid.



"Nosotros partíamos de una posición de enfrentamiento total del Gobierno de Canarias con el Gobierno central, una situación que era absurda, basada en la confrontación personal de dos líderes políticos", ha manifestado Oramas, en referencia a Paulino Rivero y al entonces líder del PP canario y ministro José Manuel Soria.



En la conferencia que este jueves ha ofrecido en el foro organizado por Editorial de Prensa Ibérica, la diputada nacionalista ha subrayado los frutos que ha dado el cambio de tono en esas relaciones, tras una legislatura que fue tan complicada, que ella piensa que resultó "heroico" que su partido mantuviera su escaño en el Congreso.



"No vamos a hacer leña de personas, pero eso había que superarlo. Y Coalición Canaria tomó una decisión, traumática internamente, de hacer un cambio de liderazgo con Fernando Clavijo", ha enfatizado.



Oramas cree que, si se echa la vista atrás, aquella decisión tan controvertida dentro del propio partido que tomaron en 2014 al negar a Rivero la posibilidad de presentarse por tercera vez como candidato a presidente de Canarias fue un acierto y se adelantó a los tiempos que luego se han impuesto en toda la política española.



"Nosotros producimos una renovación generacional... y nos adelantamos a lo que venía, en Canarias y en este país", ha añadido, para más adelante enfatizar que no se imagina "ni a Paulino Rivero ni a José Manuel Soria" desenvolviéndose en la política actual.



Ana Oramas ha elogiado además la capacidad que, a su juicio, demostró desde un primer momento Clavijo para tender puentes en Madrid, tanto con el PP como con el PSOE, "algo que no fue fácil".



"Ahora lo parece, pero si en determinado momento Podemos se hubiera abstenido (en la investidura fallida de Pedro Sánchez), el que hubiera gobernado es el PSOE. Y Clavijo mantuvo un diálogo abierto tanto con Pedro Sánchez como con Mariano Rajoy", ha añadido.



La dirigente nacionalista también ha agradecido a los organizadores de este foro que en 2014 invitasen a Clavijo a ofrecer una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria, cuando todavía era alcalde de La Laguna y no estaba claro que pudiera vencer a Paulino Rivero en el proceso interno que había abierto CC.



"Yo sé que hubo llamadas a sectores sociales y empresariales para que no fueran a aquella conferencia, en la que por primera vez el que luego iba a ser el líder, nuestro candidato, tuvo la oportunidad de ser conocido en esta provincia", ha apuntado.