El PP de Canarias utiliza el debate del Parlamento para acusar a Podemos de asesorar al Gobierno de Venezuela

La diputada del grupo Popular Cristina Tavío ha asegurado este miércoles que la crisis económica, social y política de la República Bolivariana de Venezuela se debe al asesoramiento que a los presidentes de ese país han hecho los líderes de Podemos Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias.



La acusación la ha hecho Cristina Tavío durante el debate de una proposición no de ley presentada por el grupo Nacionalista para que se establezca una línea de ayudas de emergencia para los canarios en Venezuela, y que ha sido aprobada por unanimidad.



Tras esas acusaciones, y cuando se dirigía hacia su escaño, la diputada del grupo Popular pidió a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, que llamase al orden a la portavoz de Podemos, Noemí Santana, porque le había dicho que se verían en los juzgados.



La diputada popular dijo en ese momento que no admite amenazas "y mucho menos" de Podemos, y rogó a la presidenta del Parlamento que llamase al orden a la portavoz Noemí Santana, a lo que Carolina Darias respondió que no podía hacerlo por algo que no había oído, y recordó que en la Cámara legislativa se puede hablar de todo.



La presidenta del Parlamento de Canarias dijo a Noemí Santana que si hubiera pedido la palabra se la habría dado por alusiones porque tenía derecho a ello, y pidió a todos los diputados que mantengan el decoro.



Podemos dio su apoyo a la proposición no de ley y la diputada de este grupo Natividad Arnáiz recordó que la línea de ayuda de existe, por lo que ha opinado que tal vez la propuesta haya sido presentado con otra finalidad.



Durante su intervención, la diputada del grupo Popular Cristina había dicho que el gobierno populista de Venezuela está asesorado por Podemos y ha llevado a los venezolanos a la actual situación de crisis social, política y económica.



Cristina Tavío ha reiterado que un gobierno populista y podemita ha hecho que los venezolanos no productos básicos, alimentos de primera necesidad, medicamentos, leche y pañales para niños, y ha añadido que el final de esa situación serán unas elecciones democráticas que den paso a un gobierno no podemita.



El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos preguntó cuestiones como a cuánto ascenderá la ayuda.