El PP de El Hierro apoya a Asier Antona para la presidencia autonómica del partido

El PP de El Hierro ha mostrado su apoyo a la candidatura de Asier Antona a la presidencia autonómica del PP de Canarias en el próximo congreso de la formación política, que se celebrará el próximo 18 de marzo en Gran Canaria.



La Junta Directiva Insular, reunida este miércoles en Valverde, aprobó por unanimidad dar su visto bueno a la continuidad de Antona en la conducción del partido, que dirige desde abril del pasado año, aunque todavía no haya decidido si se presentará como aspirante en la próxima cita congresual regional.



El líder del PP en El Hierro, Juan Manuel García Casañas, en un comunicado, ha definido a Antona como la persona que "mejor representa en estos tiempos la unidad del partido" y el dirigente con el que el PP "ha conseguido recuperar la centralidad y el protagonismo en la política canaria".



Por ello, Juan Manuel García Casañas le ha solicitado a Antona que se presente en el próximo congreso, una propuesta que "cuenta con el beneplácito de la totalidad del partido en la isla".



A su juicio, no hay alguien que sintetice mejor que Asier Antona "los valores e ideas que el PP ha defendido siempre".



No obstante, ha agregado, el PP es un partido "con una gran vitalidad y democracia interna, por lo que las puertas están abiertas para que cualquier afiliado que se sienta con apoyos y un proyecto interesante se presente como aspirante".