El PP ve al Gobierno de Clavijo "de brazos caídos", por lo que "intensificará su oposición"

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha acusado este sábado en Fuerteventura al Gobierno regional de estar "en huelga de brazos caídos", por lo que su formación política va a intensificar la labor de "oposición y fiscalización", pero también dará "propuestas y alternativas".



Así lo ha anunciado Antona antes de asistir a una reunión de la Junta Directiva Autonómica de su partido, en una conferencia de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de los populares majoreros, Fernando Enseñat.



A juicio del líder del PP regional, el Gobierno canario "está en una huelga de brazos caídos que, en términos de lucha canaria, habría que amonestarlo por pasividad en la brega, porque hay problemas graves que afectan al día a día de los ciudadanos" que no encuentran una solución.



Antona ha citado como las necesidades más urgentes la mejora de la sanidad, las problemáticas que sufren las personas con dependencia o discapacidad, el empleo y la educación que, a su juicio, "son asignaturas pendientes que, por falta de gestión y liderazgo, es incapaz de resolver".



"El PP es la alternativa en el Ejecutivo canario a treinta años de desgobierno de CC y, por lo tanto, intensificará la labor de oposición y fiscalización, pero también dará propuestas y alternativas a la acción de gobierno de Calición Canaria", ha subrayado.



En esa línea, Asier Antona ha anunciado que en la próxima semana su formación anunciará qué medidas presentará para mejorar la sanidad en las islas, porque, ha agregado, no se puede "seguir siendo noticia nacional por el colapso y hacinamiento que viven las urgencias" del Servicio Canario de la Salud.



Tras afirmar que el PP "bregará" para convertirse en el año 2019 en el "partido preferido por todos los ciudadanos" de Canarias, ha comentado que tampoco le gusta la Ley de Servicios Sociales que el Gobierno ha incorporado por que "no resuelve los principales problemas" que tiene las islas, "ni define el catálogo de servicios ni el marco competencial de la prestación".



En su opinión hay que "definir claramente qué administración desarrolla qué competencia" en el ámbito social y, además, ha resaltado que la norma tampoco cuenta con "la suficiencia presupuestaria para resolver" esta materia.



"Esta va a ser una batalla que el PP va a llevar al Parlamento", ha desvelado, aunque también ha reconocido que ya ha mantenido reuniones con el Gobierno para explicarle su postura y pedirle que resuelva las deficiencias si quiere que apoyen la ley.



Sobre la Ley de Reforma Electoral, Antona ha dicho que la ponencia está en el Parlamento y genera debate, y que la posición del PP es que la norma "no puede enfrentar a unas islas con otras, que requiere de mucho consenso y diálogo, de que todos se sientan cómodos con ella viva donde viva y sea de donde sea".



A su juicio, en Canarias hay que "quitar tensión en la vida política", porque no se trata de "unas islas frente a otras o un sistema como el de la triple paridad frente a otros".



"Lo importante es que con la reforma que se haga todos se sientan cómodos, milite en el partido que milite, porque o es una reforma de todos o saldrá coja y, si fuese así, sería una mala reforma", ha apuntado Antona, quien ha reiterado su invitación al consenso de todas las fuerzas políticas.



El dirigente popular calificaría de "fracaso" si en esta reforma "todos no se pusieran de acuerdo" en Canarias, y ha insistido en que debe aprobarse en las Islas, pues "deben ser protagonistas de ese cambio".



Los populares canarios también estudiarán en tierras majoreras la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que hace unos días tuvo la reunión de la ponencia del Congreso, y otras muchas cuestiones que están en ese ámbito legislativo, ha adelantado.



"Analizaremos en materia orgánica la agenda que el PP canario desarrollará en los próximos meses, que pasa por una campaña de afiliación que se denomina Multiplicate por tres, para que cada afiliado traiga otros tres al partido", ha apuntado Antona, quien también ha destacado la primera Escuela de Invierno del PP, que se celebrará el primer fin de semana del mes de marzo en las Islas.