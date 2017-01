El PP exige a Morales que cumpla con la Ley de Cabildos y "relegue" a Brito al grupo de los no adscritos

El PP en el Cabildo de Gran Canaria ha exigido este lunes a su presidente, Antonio Morales, "que no retuerza la ley y relegue al vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente y Emergencias, Juan Manuel Brito al grupo de los no adscritos si no devuelve su acta de consejero".



"Le pedimos al presidente del Cabildo que no tome por tontos a los ciudadanos argumentando que como ya tenía un cargo y un sueldito antes de ser expulsado de Podemos lo puede mantener sin problemas en el gobierno insular", ha manifestado en un comunicado el portavoz de los populares en la corporación grancanaria, Felipe Afonso El Jaber.



El PP considera que "tras su expulsión definitiva de Podemos, formación con la que concurrió a las elecciones como cabeza de lista", el futuro de Brito en el Cabildo pasa por lo que establece la Ley de Cabildos, "aprobada por unanimidad del pleno de Parlamento al objeto de perseguir el transfuguismo político y en vigor desde junio de 2015".



Esta norma, "no deja lugar a dudas y es absolutamente clara en relación a este asunto, por lo que las interpretaciones de Morales para mantener a Brito en el gobierno que sustentan NC, PSOE y Podemos no se sostienen desde el punto de vista jurídico", ha aseverado.



El consejero popular recalca que el artículo 88 de la Ley de Cabildos establece que "tendrán la consideración de miembros no adscritos los consejeros insulares que abandonen su grupo de procedencia y los que sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente candidatura".



Además, añade, el artículo 88.4.d "deja bien claro que una vez ostenten la consideración de no adscritos no podrán obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del Cabildo".