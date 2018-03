Antonio Morales anuncia una demanda contra 'La Provincia' y despide al PP al abandonar el pleno citando a Juan Gabriel

“Como dice Juan Gabriel que te vaya bonito, adiós”. Así despidió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a los cinco consejeros del Partido Popular, que decidieron abandonar el pleno después de la intervención de Felipe Afonso El Jaber. El portavoz del grupo pupular protestó por tener “solo cinco minutos” para rebatir los 28 minutos en los que había hablado el líder de la corporación para explicar su gestión en el Ayuntamiento de Agüimes, tras las objeciones de la Audiencia de Cuentas. Contra el periódico La Provincia, medio de comunicación que ha publicado el informe de los auditores, ha anunciado que iniciará “acciones civiles y una demanda de conciliación” porque “no me voy a quedar callado ante acciones chantajistas y perversas”.



Morales, en el apartado Asuntos de la Presidencia, afirmó que “el serial que me ha dedicado La Provincia” pertenece a la “máquina del fango de la que hablaba Umberto Eco” y obedece a los intereses de ATI-Coalición Canaria, que tiene como objetivo dañar “la imagen de este presidente”. El líder del Cabildo de Gran Canaria se siente víctima por defender “políticas progresistas” y denunciar “la desigualdad entre islas” o “la implantación del aire propanado” por parte del Gobierno de Canarias. Además, remarcó que en el informe de Audiencia de Cuentas “siempre, siempre, siempre se habla de deficiencia formal” en su gestión como alcalde, “nunca de ilegalidades” y, al contrario de lo que ocurre con “el caso Grúas”, Morales destaca que no tiene “ninguna responsabilidad penal ni contable”.

Antes de finalizar su intervención y ceder los turnos de palabra a la oposición, Morales les pidió “responsabilidad” al Partido Popular, Unidos por Gran Canaria y Podemos para no seguirle el juego a “ATI y a un periódico a su servicio”. “Yo tengo la conciencia tranquila, las manos limpias: en mi vida jamás he estado encausado por algo que haya tenido que ver por mis tareas municipales”.

Cuando le llegó el turno al grupo popular, tras la intervención de María Nebot y Miguel Ángel Rodriguez (ambos no adscritos), Miguel Montero (Podemos), Daniel Reyes (Unidos por Gran Canaria) y Ángel Víctor Torres (PSOE), Felipe Afonso El Haber ya comenzó su intervención anticipando el abandono de su grupo: “No puede dar menos tiempo para hablar al principal partido de la oposición que a dos tránsfugas”.

El Partido Popular abandona el pleno del Cabildo de Gran Canaria.

Ante la petición, Morales retó a El Jaber: “Si usted quiere forzar una situación en este pleno, fuércela, pero tiene cinco minutos”. El portavoz del PP quiso centrar su réplica en el informe de la Audiencia de Cuentas, criticando al presidente del Cabildo de Gran Canaria por “vestirse de víctima populista” cuando en Agüimes “no se fiscalizaban los contratos ni los pagos, ni se decía como eran las adjudicaciones. Era un ayuntamiento pre-democrático en pleno siglo XXI”.

Cumplido ya su tiempo de intervención, Morales le apremió a que finalizara para darle el turno de palabra a Carmelo Ramírez: “No, me queda un poquito más”, retó El Jaber; el micrófono le fue retirado y el consejero de Solidaridad empezó a hablar. “Usted no quiere debates”, espetaban desde la bancada popular, mientras iban recogiendo sus cosas para levantase y marcharse, no sin que antes la consejera Aurora del Rosario advirtiera: “Tuvo su oportunidad, presidente”. “Como dice Juan Gabriel, que te vaya bonito, adiós”, dijo Morales para despedir a los cinco consejeros del PP.

(Pendiente de ampliación).