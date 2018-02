El PP cree que el único problema que existe con el convenio de carreteras es la "incapacidad" del consejero Pablo Rodríguez

El presidente del Partido Popular (PP)de Canarias, Asier Antona, ha asegurado este martes que el único problema con el convenio de carreteras es la "incapacidad demostrada hasta ahora por el Gobierno canario para su ejecución.



Asier Antona ha exigido al vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, rigor y concreción para fijar las obras prioritarias y sacar adelante los proyectos, "que hasta ahora siguen siendo todo un misterio".



El presidente de los populares canarios ha confirmado el compromiso del Gobierno de España para cerrar la firma del nuevo convenio, tras reunirse en Madrid con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y ha recordado que están pendientes de ejecución 101 millones del convenio del pasado año que el Gobierno regional "no fue capaz de ejecutar".



En el encuentro participaron la diputada por Santa Cruz de Tenerife Ana Zurita, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y el jefe del gabinete del ministro, Ángel Fernández, quienes hablaron de la situación del convenio tras la firma de la adenda del pasado diciembre.



Según el líder de los populares canarios, por ahora solo hay un borrador presentado por el Gobierno de Canarias a finales del pasado enero para iniciar las negociaciones.



En ese borrador, ha señalado Asier Antona, se establecen las obras prioritarias, y se incluye una relación genérica de unos 70 proyectos algunos de los cuales ya han sido descartados en algunas islas, como la vía de cornisa o la vía exterior, en Tenerife.



"Ojalá el Gobierno de Canarias tuviera la misma sensibilidad y compromiso con las carreteras que ha demostrado el Gobierno de la nación", ha apuntado Asier Antona, para quien "la falsa polémica generada por el consejero de Obras Públicas solo persigue esconder la incapacidad de su departamento para establecer prioridades y presentar los proyectos imprescindibles para sacar adelante las obras".



El presidente del PP canario ha pedido "rigor y transparencia para que la inversión pueda ejecutarse y no vuelva a suceder lo del año pasado", y ha subrayado que "incluso se desconoce el destino que el Gobierno de Canarias dará a las 101 millones pendientes de ejecución de 2017, y mucho menos cuál es el plan de la consejería de Obras Públicas para el resto de la financiación que se incorporará este año".



Los dirigentes del PP han calculado que este año se incorporarán 219 millones para obra nueva, y se incluirá la compensación de otros 134 millones de euros pendientes del ejercicio 2012, que, se añade en el comunicado, el Ministerio de Fomento negociaba antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a su abono.



"En el mejor de los casos podemos estar hablando de más de 450 millones de inversión del Estado en las carreteras canarias, y lo que nos preocupa no es cuándo se firma el convenio sino la acreditada incapacidad del departamento que dirige Pablo Rodríguez para sacar los proyectos, licitar las obras y ejecutarlas en tiempo y forma", ha insistido Asier Antona.



Y anuncia que el PP pedirá la comparecencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias en el Parlamento regional, para que informe de los motivos por los que su departamento no ha presentado un plan de carreteras para las islas.