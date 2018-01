El PP critica el inmovilismo sin alternativas de Coalición Canaria ante la reforma electoral

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, denunció el "inmovilismo" de Coalición Canaria ante la propuesta consensuada por la oposición para la reforma electoral, así como que no ofrezca ninguna alternativa y se instale la negación de todo, pero anunció que su partido buscará el consenso en Canarias "hasta el último minuto".



De momento el PP no se plantea otro escenario para reformar el sistema electoral que no sea alcanzar un consenso en la ponencia de la comisión parlamentaria que estudia la reforma electoral, cuya próxima reunión será el 9 de febrero.



"Sería un fracaso que no se aprobara en Canarias, no contemplamos otro escenario", dijo Asier Antona en rueda de prensa ante la posibilidad de que, ante la falta de acuerdo en las islas, la reforma se tenga que aprobar sin el apoyo de CC en el Congreso de los Diputados con una modificación del Estatuto de Autonomía.



El presidente del PP insistió en denunciar el inmovilismo de CC, que pretende "regresar al punto de partida", a la triple paridad, después de dos años de reuniones de la comisión parlamentaria para buscar un sistema más proporcional y representativo.



"Hemos contribuido de manera responsable y generosa, sin líneas rojas, y esa generosidad es exigible a todas las fuerzas políticas", insistió Antona, así que si a CC no le gusta la propuesta del colegio de restos acordada con cesiones mutuas entre PSOE, PP, Podemos y NC lo menos que debería hacer es "decir cuál es su alternativa".



Para Antona, "nadie se puede quedar al margen" en el inmovilismo y en el confort, es un asunto complejo y que despierta muchas sensibilidades y no debe haber enfrentamientos ni entre islas ni entre partidos, sino que todos deben sentirse cómodos con las mejoras del sistema y de su proporcionalidad.



Por eso insistió en continuar con el diálogo hasta el final y el PP está dispuesto a estudiar alternativas para un sistema más proporcionalidad, equitativo y equilibrado.