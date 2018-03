El PSC exige licitar de forma urgente nuevas obras en las carreteras canarias

El secretario general del PSC, Ángel Víctor Torres, ha advertido este sábado de que los responsables de la situación en las carreteras son dos, el Gobierno central que no firma el convenio y el canario que lo ejecuta "muy mal", y ha exigido que se liciten de forma urgente nuevas obras en las siete islas.



Ángel Víctor Torres se ha pronunciado de esta manera tras asistir a una reunión de la comisión ejecutiva regional del PSC en Santa Cruz de La Palma en la que se aprobaron varias resoluciones, una de ellas para exigir de forma urgente al Gobierno español que firme "ya" el convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma.



En declaraciones facilitadas por el PSC, el secretario general de los socialistas canarios pidió además que las partidas económicas que se deriven de la sentencia relativa al incumplimiento del convenio de carreteras por parte del Estado se destinen a licitar nuevas obras en todas las islas del Archipiélago.



Al respecto, el dirigente socialista argumentó que también hay que criticar el hecho de que en su opinión el Gobierno de Canarias no ejecuta obras en carreteras desde 2017, una prueba de que en este ámbito su gestión es "muy mala".



La comisión ejecutiva regional del PSC ha aprobado además otra resolución en la que pide que haya igualdad salarial entre hombres y mujeres y expresa su apoyo a la huelga convocada el 8 de marzo, de manera que se sumen los cargos socialistas en órganos institucionales como forma de "reivindicar y dar lecciones".



"Esta huelga no es solamente algo simbólico sino que significa mucho más, puesto que no hay igualdad salarial y en Canarias las mujeres cobran un 14 por ciento menos que los hombres", apostilló Ángel Víctor Torres.



En otra resolución el PSC exige al Gobierno central que cambie su política respecto a los pensionistas, sobre lo que el secretario general de los socialistas canarios recordó que en Canarias el aumento de la pensión es de un 0,25%, pero la carestía de la vida se sitúa en un 3 por ciento más, según el IPC.



Los pensionistas tienen menos poder adquisitivo pero el PP, prosiguió Torres, ni se acuerda de ellos, ni consensúa medidas ni toma en cuestión el Pacto de Toledo, sino que "los margina y además vacía" la hucha de las pensiones.



Asimismo el PSC criticó el "veto" del Gobierno central a la ley de la Memoria Histórica, sobre lo que Ángel Víctor Torres recordó a los represaliados en La Palma, donde hubo "una lista larga" de familias y personas "destrozadas" por ser "librepensantes y republicanos".



Además se refirió el dirigente socialista a las iniciativas que presentará el PSC en el Parlamento de Canarias para que haya paridad en los órganos dependientes de la Cámara autonómica, y que haya un acuerdo vía ley "para que no vuelva a pasar" una situación como la falta de paridad en las candidaturas.



Sobre este asunto también aludió a que se ha "bloqueado" la presencia de dos mujeres en el consejo rector de la Radiotelevisión Canaria, y reiteró que el grupo Socialista exigirá que la gestión de los servicios informativos sea pública.



Ángel Víctor Torres también aseveró que el PSC tiene "la moral alta" porque actualmente ocupa "la centralidad política en Canarias" y seguirá adelante con su hoja de ruta y su independencia.



"Somos conscientes de que otras fuerzas políticas intentarán laminar nuestro trabajo porque nos ven como el adversario que puede ganar las próximas elecciones en votos y en diputados", argumentó Torres, para quien "ese es el objetivo" ya que cuando el PSC gobierna Canarias "le va mucho mejor a las personas a las que peor le va".



Agregó el dirigente socialista que el PSC continuará "rotando" por las Islas las reuniones de su ejecutiva regional, a las que precederán encuentros abiertos con militantes y simpatizantes que, en el caso de La Palma, se ha celebrado en Breña Alta.