El PSOE cree que Coalición Canaria se opone a la reforma electoral porque "podrían tener peor resultado" en 2019

El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, considera que Coalición Canaria (CC) se opone a la propuesta de reforma electoral que los socialistas han pactado con PP, Podemos y Nueva Canarias (NC) porque "quizás maneja encuestas" que le resultan desfavorables de cara a los comicios autonómicos de 2019.



Torres ha puesto en duda los argumentos expuestos por Coalición Canaria para oponerse a esa posible reforma (que eleva el gasto del Parlamento al añadir 10 diputados y que perjudica a las islas no capitalinas) y ha subrayado que el PSOE no renuncia a que el nuevo sistema electoral se apruebe "por consenso" en Canarias, antes que se intente llevarlo adelante en el Congreso a través del nuevo Estatuto de Autonomía.



"Lo lamentable es que a lo mejor en CC tienen encuestas que no le son favorables y creen que con esta propuesta pueden tener peor resultado, porque no son el partido que ganó las elecciones (de 2015), ganó el PSOE y tenemos menos escaños", ha manifestado a Efe.



El líder de los socialistas ha subrayado que la propuesta que está sobre la mesa representa al 80 por ciento de los votos de Canarias en las últimas autonómicas y ha conseguido aunar las posturas de partidos que en otras materias defienden postulados antagónicos, "como el PSOE y el PP, o Podemos y Nueva Canarias".



Por eso ha "tendido la mano" a Coalición Canaria para no se aparte de ese acuerdo y la ha invitado a explicar las mejoras que introduciría en él, si considera que son necesarias, para que el proceso de reforma que ha abierto el Parlamento no sea "un fracaso".



"En el PSOE tenemos claro que no podemos ser parte del fracaso y el actual sistema electoral en Canarias produce desazón y desapego entre los votantes. Cincuenta mil votos se quedaron sin representación (le pasó en 2015 a Ciudadanos), frente a otras opciones que con 3.000 o 4.000 votos consiguieron tres o cuatro diputados", ha argumentado Ángel Víctor Torres.



El líder de los socialistas canarios ha subrayado que, si el problema consiste en que diez diputados adicionales aumentan el gasto, su partido está dispuesto a promover medidas para que ello se compense, de forma que "no cueste ni un euro adicional" al contribuyente.



Para ello, el PSOE sugiere recortar lo que costaría pagar a diez diputados más en el Parlamento de los gastos que el Gobierno de Canarias destina a retribuir asesores, dietas y asistencias a reuniones.



"Si queremos, no va a costar ni un euro más. Pongámoslo por ley, incluso. Esa no puede ser la razón, porque hay solución a ese planteamiento", ha argumentado.



En cuanto a la posible discriminación que sufrirían las islas no capitalinas al añadir nueve diputados a un colegio de restos, favorable en teoría a Gran Canaria y Tenerife, Torres ha respondido que la realidad es que "ninguna isla pierde".



El secretario general del PSC-PSOE ha subrayado que existen fórmulas para aprobar la reforma electoral que no requieren la unanimidad o, incluso, el asunto se podría abordar en el Congreso a través del nuevo Estatuto, pero los socialistas prefieren que se haga mediante consenso y en el Parlamento canario.



"Lo que sí sería un fracaso, y el PSOE no va a ser parte de ello, es que no tengamos reforma electoral en 2019. Entonces tendrá que explicar muy bien CC por qué sigue manteniendo un sistema que hace que un voto no valga igual en todos los sitios", ha advertido Torres.