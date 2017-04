El PSOE le reclama a Fernando Clavijo liderazgo político ante el hallazgo de metales cerca de Canarias

El grupo Socialista ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que asuma el liderazgo político para que Canarias salga beneficiada del hallazgo a 200 millas del Archipiélago de un yacimiento de metales, entre ellos telurio.



El diputado del grupo Socialista Gustavo Matos, que ha presentado este jueves en rueda de prensa una proposición no de ley sobre este asunto, ha calificado de "timorata" la actitud de Clavijo ante una cuestión que ha considerado primordial para Canarias.



Matos ha afirmado que ante el descubrimiento de este recurso natural en aguas cercanas a Canarias, Clavijo debería haber exigido ya una reunión urgente con el Gobierno central, a quién ha considerado desleal por haber ocultado información sobre la existencia de esos yacimientos.



En su opinión, el presidente canario también debe pedir a los servicios jurídicos de la comunidad un informe acerca los instrumentos legales con los que cuenta Canarias para exigir su participación en este hallazgo.



A su juicio, Clavijo ha mantenido una actitud "floja" y ha subrayado que sería lamentable que el jefe del Ejecutivo canario "estuviera tímido" por no molestar al Gobierno del PP.



En la proposición no de ley presentada este jueves, el grupo Socialista también reclama que el Gobierno español intensifique la labor diplomática para garantizar la titularidad pública, económica, jurídica y científica española de estas aguas.



Además requiere que cualquier actuación que se realice tenga en cuenta el equilibrio medioambiental y ecológica de esta zona y aunque, según ha señalado Matos, "no son las prospecciones petrolíferas" sí se deben adoptar medidas en caso de que se produzca la extracción de los metales.



La iniciativa socialista exige también que se garantice la participación de instituciones científicas canarias en las expediciones que el Gobierno de España lleve a cabo en la zona y al respecto el diputado proponente se ha referido a las universidades públicas canarias y al Instituto Tecnológico de Canarias, que se encuentra, dijo, en periodo de "desguace" por lo que este hallazgo puede ser una oportunidad.



Es un asunto de futuro, ha señalado Matos, quién ha recordado que se trata del yacimiento de telurio más importante de los hallados hasta el momento.



Por ello ha insistido en que es un asunto estratégico y una oportunidad para la diversificación económica de Canarias e incluso para la potenciación en las Islas de las energías renovables ya que el telurio es el material más rentable para las placas fotovoltaicas.



Matos ha reiterado la necesidad de que el Gobierno canario vaya pensando cómo obtener beneficios de estos yacimientos y no esperar "a ver pasar los barcos sin proponer alternativas".



Sobre la posibilidad en el Estatuto de Autonomía de Canarias de reconocer las aguas interiores como propias, Matos ha señalado que en este momento lo importante es el reconocimiento de las aguas españolas para después discutir cual es la participación de las Islas.



No obstante, el parlamentario socialista ha acusado al Gobierno español de mantener una actitud colonial sobre este asunto ya que ocultó a Canarias la existencia de ese yacimiento.



Gustavo Matos ha anunciado también que su grupo en el Congreso presentará iniciativas al respecto porque el objetivo es, ha dicho, que haya un reparto social que afecte a Canarias de los posibles rendimientos que se obtengan de estos yacimientos.