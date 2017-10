El PSOE propone que la totalidad del Fondo de Financiación Municipal quede en manos de los ayuntamientos

La Ejecutiva del Partido Socialista Canario-PSOE ha decidido este sábado presentar en el Parlamento una propuesta para que el Fondo de Financiación Municipal quede en su totalidad a libre disposición de los municipios.

Así lo confirmó su secretario general, Ángel Víctor Torres, recordando al salir de la reunión que era injusto que “hasta ahora esa partida económica, fundamental para la supervivencia de los ayuntamientos, se destine en un porcentaje a pagar deuda de los propios consistorios”, máxime cuando los 300 millones de superávit que tienen las corporaciones municipales en 2016 pueden dedicarse a servicios sociales, educación, inversión y servicios.

“Llevaremos al pleno del Parlamento una iniciativa para que todos esos fondos se destinen al cien por cien para lo que los ayuntamientos decidan en qué emplearlos y que cubran los desequilibrios sociales de los municipios”, insistió.

Según Torres, “sólo en Canarias tenemos ese fondo” porque “en los albores de la democracia”, el PSOE lo impulsó para tener garantizados unos recursos económicos anuales “para responder a las grandes necesidades de un territorio alejado y con tremendas carencias históricas debido a su ultraperificidad”.

Economía solidaria

Por tanto, los socialistas no entienden que esos 300 millones “se reserven en un banco” para cubrir la deuda y los ayuntamientos no puedan destinarlos “a inversiones en carreteras, servicios sociales, a familias que no pueden pagar el agua o a dar una beca a niños de 0 a 3 años que sus padres no pueden pagar una guardería”.

“Los ayuntamientos no son entidades financieras y la básica premisa del PSOE es que tenemos que equilibrar cuando gobernamos a esas familias”, insistíó el máximo dirigente de los socialistas canarios.

Con esta propuesta, los ayuntamientos podrán destinar todo el dinero del Fondo Canario a “invertir para generar empleo, crear escuelas públicas, buenos servicios sociales y optar a una economía solidaria” que palie que hayan crecido el número de pobres durante la crisis económica.

“No se entiende que el dinero que gestionan bien los ayuntamientos no se destine a acabar con las tasas de desempleo y pobreza que hay en Canarias”, concluyó Torres.