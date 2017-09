El PSOE acusa al Gobierno de CC de "mirar hacia otro lado" ante el posible pacto de precios de la gasolina

El portavoz de Industria y Consumo del PSOE en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha acusado este martes al Gobierno de Coalición Canaria (CC) de “mirar hacia otro lado en su obligación de averiguar si se están produciendo prácticas contrarias a la competencia y de defensa de los consumidores” en cuanto al posible pacto de precios de los combustibles.

El diputado socialista ha recordado que existen denuncias de usuarios, consumidores y organizaciones empresariales acerca de supuestas prácticas contrarias a las normas de la competencia en algunas estaciones de servicio que habrían establecido un pacto de precios que, subraya, “debe ser perseguido por el Ejecutivo regional”.

Según explica el PSOE en un comunicado, el Gobierno de Canarias respondió la pasada semana por escrito a una pregunta formulada por Matos sobre este asunto y defendió que la venta de combustibles en las islas “no tiene un carácter intervencionista”, que existe “libertad de mercado” y que, de haber denuncias por posibles prácticas monopolísticas, el Ejecutivo intervendría “a través de la inspección competente, incluso elevando informe al Servicio de Defensa de la Competencia para que se adopten las medidas oportunas”.

El portavoz socialista de Industria subraya que hace meses que hay constancia de denuncias interpuestas, hasta el punto de que este asunto ha llegado incluso a la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, precisa que el Gobierno canario “no debe esperar a que existan denuncias, sino que debe actuar de oficio y abrir expediente de investigación para averiguar si efectivamente se han podido pactar los precios entre algunos operadores”. Indica que el Ejecutivo tiene competencias para ello, “tras lo que debería remitir el resultado a la Comisión Nacional de Mercados de Valores, algo que no está haciendo”.

Matos recuerda que aún está pendiente de conocerse el resultado de los expedientes abiertos y que fueron remitidos por la Comisión Nacional, puesto que Canarias tiene competencias en la apertura e instrucción de los expedientes sobre posibles pactos de precios

El diputado señala que varias compañías de las que operan en las islas han sido sancionadas por la Comisión Nacional por pactar precios en la Península, Ceuta y Melilla, “por lo que existe un precedente y no es razonable que Canarias, que es además un mercado cautivo, no haya investigado estas posibles prácticas en las islas”. El parlamentario socialista exige al Gobierno canario que se ponga “de parte de los consumidores y no de las grandes empresas del sector”.