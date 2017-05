El PSOE ironiza con que el Gobierno canario achaque al 'duende de la informática' malos datos en Dependencia

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Iñaki Lavandera, ha denunciado que al Gobierno de de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, "le crecen los despropósitos cada vez que intenta tapar su incompetencia", especialmente en materia de Dependencia.

Lavandera lamenta que Valido se excuse en un error informático para explicar el empeoramiento de los datos que recoge el Imserso, que según dijo en Cadena Cope "es porque no podíamos cargar altas, por eso solo se veían las bajas". Sin embargo, el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, confirmó este martes en el mismo medio que "no ha habido ningún tipo de fallo informático con Canarias".

@CopeCanarias @SocialGobCan No sé cómo llaman a que no pudiéramos dar altas en el sistema. Quizá no lo llaman error informático.