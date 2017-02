El PSOE se plantea retirar las enmiendas a la Ley del Suelo que modifican la norma de las 'Islas Verdes'

La ponente socialista en la Ley del Suelo, Nayra Alemán, ha confirmado que "tengo mis reservas sobre la idoneidad" de "mantener" las enmiendas que su grupo presentó a la norma y que pretenden modificar la Ley Turística de las llamadas 'Islas Verdes' (El Hierro, La Gomera y La Palma) aprobada en septiembre de 2015.



"En principio las entendía perfectamente, pero han existido diversas modificaciones a las mismas por parte de los Servicios Jurídicos del Cabildo de La Palma y, realmente, ahora no sé qué pretenden con esas enmiendas", ha asegurado Alemán tras la reunión de la primera ponencia de la Ley del Suelo celebrada este viernes.



Alemán reaccionaba así tras la denuncia pública realizada por el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, para quien esas modificaciones (junto a las presentadas por el Grupo Nacionalista y el Mixto) suponen "otro fraude de ley" porque el Tribunal Constitucional (TC) ha fallado en varias ocasiones que "no caben enmiendas al articulado ajenas a la materia de la iniciativa, esto es, que no guarden una conexión de homogeneidad mínima con la misma”.



Por ello, la ponente socialista está pendiente de una reunión con el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana, para saber como proceder, toda vez que "eran unas enmiendas que llevaba muy bien atadas y que no quiero que ahora queden anuladas" por una posible mala praxis.



Ley investigada por la UE



Como se recordará, la llamada Ley de las 'Islas Verdes' fue promovida por la corporación insular de La Palma y en su momento estuvo envuelta en la polémica porque CC y PSOE (entonces socios en el Gobierno) introdujeron modificaciones a la misma que incorporaban los aspectos de la aún no aprobada Ley del Suelo (como el artículo 124) dando todo el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se considera que los proyectos son de "trascendencia insular".



Ahora, y según el también portavoz de NC, las enmiendas parciales de los tres grupos plantean diversas modificaciones en los artículos 1,5, 7, 8, 9 y en la disposición adicional primera de la ley que solo lleva cinco meses en vigor y que ha sido recurrida ante el TC y está siendo investigada por la Comisión Europea.



Además, y a propuesta de ASG, se incluyen nuevas disposiciones adicionales, entre ellas, una que plantea la autorización de las viviendas vacacionales en todo tipo de suelos, incluyendo los turísticos, lo que para Rodríguez "va en la línea de promover la desregularización total del territorio".



Pertinentes



Al respecto, la diputada de Podemos Natividad Arnáiz (ponente de la Ley del Suelo) ha asegurado que CC, PSOE y ASG deberían "retirar" estas nuevas polémicas enmiendas porque suponen "una mala técnica legislativa" al usar una norma para modificar otra.



"Eso genera la maraña legislativa que ellos luego critican y usan de excusa para desmontar toda la legislación sobre la ordenación del territorio", apostilló Arnáiz.



En las tesis contrarias se sitúa el portavoz del Grupo Nacionalista y ponente de la Ley del Suelo, José Miguel Ruano, para quien las enmiendas denunciadas por NC "son pertinentes", enmarcando la denuncia de NC en las "batallas políticas" de este grupo contra ambas normas.



"Lo único que hacen es recordar que el régimen especial de las Islas Verdes prevalece sobre la Ley general, y no hay ni una sola sentencia que vaya en contra de eso", concluyó el portavoz nacionalista.



Por otra parte, este viernes ha entrado en el Registro de la Cámara el escrito del TC admitiendo a trámite el recurso de amparo de Podemos por entender que el Parlamento los derechos de sus diputados a la participación en la tramitación de la Ley de las 'Islas Verdes', toda vez que ni la Comisión de Política Territorial ni la Mesa de la Cámara aceptaron calificar las enmiendas parciales presentadas por la formación morada y, por consiguiente, no pudieron ser debatidas.