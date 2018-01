PSOE, Partido Popular y Nueva Canarias instan a Coalición Canaria a no frenar una reforma que puede acabar en Madrid

El PSOE, el Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) han emplazado a Coalición Canaria (CC) no dejarse llevar por las voces "más insularistas" de su partido y a sumarse a la propuesta de reforma electoral aportando sus sugerencias, porque si esta no sale adelante en el Parlamento autonómico, se puede retomar en el Congreso.



Los secretarios generales del PSOE y del PP, Ángel Víctor Torres y Australia Navarro, y el presidente de NC, Román Rodríguez, se han reunido con la Confederación Canaria de Empresarios para explicar a su junta directiva la propuesta de reforma electoral que los tres partidos -más Podemos- han consensuado, un encuentro que han aprovechado para volver a "tener la mano" a Coalición Canaria.



Los tres han subrayado que se trata de una reforma electoral impulsada por cuatro fuerzas políticas de diferente perfil, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de derechas, y que tiene detrás a más del 80% de los electores de 2015, mientras que los dos grupos políticos que la rechazan, CC y Agrupación Socialista Gomera, solo representan al 18% de los canarios.



Los líderes del PSOE y del PP han preferido no valorar qué ocurriría si esta reforma no consigue salir adelante en el Parlamento canario (se necesitan 40 votos sobre 60 y quienes la impulsan solo tienen 39), porque consideran que aún no están en ese escenario; pero Román Rodríguez sí ha anunciado con claridad lo que hará su partido: retomar el asunto en el debate del Estatuto de Autonomía para que la reforma la apruebe finalmente el Congreso.



Nueva Canarias se ha alineado así con portavoces de otras fuerzas políticas con representación en el Parlamento canario (Podemos), o sin ella (Ciudadanos), que en los últimos días han dicho sin ambages que no renuncian a que la reforma del sistema electoral del archipiélago la determine el Congreso, donde existen otras mayorías.



Rodríguez ha advertido a CC de que su partido no tiene ningún problema en que eso sea así, porque, ha recordado, el sistema electoral de Canarias "siempre" ha sido establecido por las Cortes Generales a través del Estatuto de Autonomía, primero en su texto original de 1982 y después en su primera reforma, la de 1996.



"A mí no me ha sorprendido la decisión (de la dirección nacional de CC), porque conozco bien el percal. Sé que hay división de opiniones y espero que la gente más sensata se imponga sobre la más insularista, algo que está en el ADN de esa organización política. No sé lo que harán, sí digo lo que deseo: que se sumen a una propuesta que rompería 36 años de inmovilismo", ha señalado.



El líder de los socialistas ha precisado que su partido aún cree que es posible que todos los partidos políticos acerquen posturas para que Canarias tenga otro sistema electoral en 2019 y, por primera vez, aprobado en su Parlamento, porque existe "un clamor" en la sociedad que pide un sistema "más justo y democrático".



Torres ha enfatizado que, si el problema consiste en que diez diputados adicionales cuestan más, "hay fórmulas" para compensar ese gasto de forma que "no le cueste ni un céntimo más a los canarios".



"O cedemos un poco todos, o no es posible llegar a una reforma. Y la clave es que quien no cede, lo que quiere es perpetuar una fórmula que no es justa", ha añadido el secretario general del PSOE.



En la misma línea, Australia Navarro ha hecho "un llamamiento a CC y a la ASG a que actúen con responsabilidad y con generosidad, como hemos hecho los demás, porque esta no es la fórmula que preferíamos ninguno de los grupos que hemos llegado al consenso".



La número 2 del PP ha reconocido que, para su partido, sería "una decepción" no poder aprobar esta reforma en el Parlamento canario.



Navarro ha invitado a CC a que ponga sobre la mesa sus propuestas en la próxima sesión de la comisión parlamentaria que lleva dos años debatiendo esta reforma, para intentar acercar posturas, aunque sabe que "no es un tema fácil", porque afecta a muchas sensibilidades".



"Pero lo que no puede ser es que esto se convierte en un enfrentamiento de unos canarios contra otros según donde vivan, o de unos partidos con otros. En eso no vamos a participar", ha añadido.



El presidente de NC ha enfatizado que el modelo pactado por los cuatro partidos no era la opción inicial de ninguno de ellos y, si se aprueba, corregirá en parte los defectos del sistema electoral canario, pero este seguirá siendo "el menos proporcional" de España "con diferencia".



Rodríguez también ha contestado a los reparos expresados por CC sobre el coste de los diez diputados adicionales, un argumento que considera "demagógico": "Si queremos hablar de eficiencia en el gasto, hablamos, porque les aseguro que solo la corte de asesores y enchufados del presidente y vicepresidente (del Gobierno canario) cuesta más que esto, más que la mejora de la democracia".



El líder de NC también ha respondido a la advertencia lanzada por los presidentes de los Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, todos ellos del CC, sobre que la "historia no perdonará" a quien elimine el principio de la triple paridad del reparto de los escaños que se eligen en los comicios autonómicos de Canarias.



"Yo duermo perfectamente. Esos tres presidentes de cabildos se pensarían las cosas antes de hablar si leyeran las reglas de la democracia. Pero fueron esos mismos presidentes de cabildos los que fueron al Parlamento a amenazar con el reparto del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias). Eso está en el ADN del insularismo, de la insolidaridad, de la miopía", ha remachado.