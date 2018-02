El PSOE y UGT aúnan críticas a la "oportunidad perdida" del presupuesto canario

El PSOE y el sindicato UGT han compartido críticas al diseño hecho por Coalición Canaria de los presupuestos de la comunidad autónoma de 2018, que consideran "una oportunidad perdida" para promover la mejora social aprovechando el aumento de los ingresos regionales, han dicho.



Ya que, pese a contar con "un superpresupuesto", el mayor de la historia de Canarias, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo "ha perdido una oportunidad histórica de poner los elementos que permitieran avanzar hacia mayores cotas de igualdad y cohesión social", ha sostenido el secretario general de UGT en el Archipiélago, Gustavo Santana.



Sus declaraciones, hechas antes de una reunión que ha mantenido con el secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, han sido respaldadas por el líder socialista.



Torres ha dicho que las cuentas regionales de este año "podían haber sido una herramienta fundamental para el cambio social y económico que Canarias precisaba", pero que esto no ha ocurrido por cómo las ha estructurado CC.



"Porque no responden a las necesidades de Canarias, a quienes cobran una prestación de inserción o una pensión no contribuitiva, a quienes más han padecido la crisis" y, además, porque al diseñarlas "no se hizo una propuesta fiscal justa para aliviar a las familias más desfavorecidas", ha argumentado el secretario general del PSOE .



En la misma línea, Gustavo Santana ha insistido en criticar las prioridades fijadas en los presupuestos autonómicos por CC, "no solo por la fiscalidad, sino también por la poca atención que se presta a un déficit importante, que es la situación de pobreza que se está viviendo en las Islas".



Situación en la que el dirigente sindical ha opinado que el Gobierno ni siquiera ha optado por promover una rebaja de la precariedad laboral que, a pesar de la mejora de la economía, persiste en el Archipiélago, como prueba el hecho de que en él "para conseguir bajar la tasa de paro en un solo desempleado se tienen que producir 53 o 54 contratos laborales", según ha asegurado.