El PSOE solo apoyará una rebaja fiscal que beneficie a los más necesitados

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Víctor Torres, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, con quien ha abordado los presupuestos regionales para 2018, que esta ley incorpore rebajas fiscales que favorezca a los más necesitados.



"Los presupuestos que querríamos para el próximo año deben dar prioridad al aumento de las partidas para la generación de empleo, dado que un 60% de los desempleados en Canarias no cobra subsidio alguno", ha dicho Torres a los periodistas tras el encuentro con Clavijo.



El apoyo a las 135.000 empresas de las Islas, de las que el 99 % son pymes, la mayoría con menos de diez asalariados, y la modificación de aspectos fiscales que beneficien a las familias que peor lo pasan, como puede ser aligerar la carga a productos de primera necesidad y aumentarla a los productos de lujo son otras de los planteamientos que el PSC ha hecho al Gobierno regional.



El líder de los socialistas canarios ha subrayado que cuando su partido formó parte del Gobierno regional estableció, en 2012, "ante una situación excepcional porque no llegaban recursos del Estado, el aumento del IGIC".



"Hoy mantenemos que los recursos para la educación, la sanidad y los servicios básicos tienen que estar preservados y estamos abiertos a las modificaciones que se hagan respecto a la carga fiscal siempre teniendo claro que tiene que beneficiar a las familias que peor lo están pasando", ha aseverado.



Torres se ha alejado así de la bajada lineal del IGIC que defiende el PP, al considerar que ello no propiciará "una economía solidaria ni una justicia social.



Respecto a la reforma del sistema electoral canario, Torres se ha mostrado optimista y ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo antes de 2019.



El nuevo líder del PSC-PSOE se ha referido a la relación personal que mantiene con el presidente canario, Fernando Clavijo, y ha asegurado que el hecho de que ambos hayan tenido responsabilidades municipales ayuda a que exista "química" entre ambos.



Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha asegurado que el Ejecutivo regional pretende que "el 31 de octubre esté dentro del Parlamento de Canarias un presupuesto que suscite el mayor apoyo posible y en el que la inmensa mayoría de los canarios se sienta representada".



Clavijo ha agregado que su encuentro de este miércoles con Torres ha sido "muy alentador y un buen comienzo".



"Como él ha dicho, en las principales directrices estamos de acuerdo. Hay que fortalecer los servicios públicos, hay que hacer una reforma fiscal que sirva para redistribuir la riqueza en Canarias" y beneficie, por lo tanto, "a las rentas medias y bajas, y hay que seguir apostando por la economía para generar empleo", ha referido.



El presidente canario cree que es posible tramitar la ley de presupuestos "expansivos" para 2018 en el plazo previsto, ya que, "al final, el 80 % del presupuesto de una comunidad autónoma lo conforman el gasto de personal, los gastos comprometidos y los de seguridad social, con lo cual, el margen de maniobra que se suele tener es de en torno a un 20 %".



Clavijo ha afirmado que lo que el Gobierno canario está tratando de aplicar en las próximas cuentas "es sentido común", de ahí que haya considerado que las fuerzas políticas que apuesten por él "pueden verse reflejadas y dar su apoyo".