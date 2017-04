Una treintena de socialistas muestra su apoyo a Susana Díaz en un acto público en Santa Cruz de Tenerife

Una treintena de afiliados, cargos públicos y orgánicos del PSOE ha asistido este miércoles a la lectura en Santa Cruz de Tenerife de un manifiesto de apoyo titulado Canarias con Susana, en el que han mostrado su apoyo a la precandidata a las primarias socialistas, Susana Díaz, quien "representa la fuerza, la ilusión y las ganas".



El manifiesto fue leído por la secretaria general del PSOE en Tazacorte, Carmen Acosta; el portavoz del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas; la alcaldesa de Candelaria (Tenerife), María Brito; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín; Sara Cabello, de las Juventudes Socialistas; y el senador Julio Cruz.



En la proclama han destacado que Susana Díaz tiene "un claro espíritu de entrega al servicio público y ambición por construir una sociedad más justa, más igualitaria y más digna".



"Ella es la persona adecuada para abanderar un proyecto político que entusiasme a la militancia y a la ciudadanía", agrega el manifiesto firmado por la Plataforma de apoyo a Susana Díaz, que desde el próximo jueves y hasta el 4 de mayo recogerá avales para que la precandidata logre el apoyo mayoritario de la militancia.



Según este documento, "el nuevo proyecto socialista no puede anclarse en personalismos sino que debe hundir su raíz en los valores que han inspirado al PSOE en 137 años de historia".



La diputada nacional del PSOE Tamara Raya ha opinado en declaraciones a los medios de comunicación que Díaz es la candidata que puede dar más soluciones, al aportar equilibrio, coherencia y experiencia en un proyecto que integra a todos los socialistas.



Tamara Raya ha asegurado que "el mejor futuro para el partido lo puede llevar a cabo Susana Díaz", al tiempo que ha negado que el partido se pueda dividir después de la celebración de las primarias.



La diputada ha justificado la ausencia de los diputados regionales del PSOE, entre ellos Patricia Hernández, quien participó en el acto que Díaz celebró en Tenerife, porque se encuentran en el pleno del Parlamento de Canarias.



"El Parlamento ahora mismo está celebrando un pleno y como es lógico ellos están haciendo el ejercicio que tienen que hacer que es estar allí debatiendo y votando", ha manifestado.



No obstante, Raya ha señalado que "muchos" de los diputados regionales del PSOE han asistido antes del comienzo del pleno al acto organizado por la Plataforma de apoyo a Susana Díaz, si bien no ha precisado quién.