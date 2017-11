El PSOE condiciona su apoyo a los presupuestos canarios a una ampliación de las reformas fiscales

El PSOE canario no ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 porque recoge parte de sus demandas, pero tampoco los apoyará si el Gobierno no incluye otras propuestas, como ampliar el alcance de la reforma fiscal.



El secretario general del PSC, Ángel Víctor Torres, afirmó este lunes en rueda de prensa que no era "lógico" enmendar a la totalidad un proyecto presupuestario en el que aparecen cuestiones planteadas por el partido, como una dotación de 11 millones de euros para escuelas infantiles y el aumento en la consignación para sanidad.



También el PSC pidió destinar una partida equivalente al 4% del PIB para educación y se ha llegado al 3,7 en los presupuestos, agregó.



No se han aceptado, sin embargo, otras demandas socialistas como destinar 50 millones de euros a pensiones no contributivas y el hecho de que de determinadas rebajas fiscales no se podrán beneficiar los desempleados ni las rentas familiares inferiores a 11.000 euros, especificó Torres.



Por ello, el PSC piensa "defender" esas propuestas a las que el Gobierno "no ha sido sensible" en sus enmiendas al articulado del proyecto de ley, e insistió en que el grupo Socialista no apoyará los presupuestos "si no cambian estas cuestiones".

"En el mismo barco" que Pedro Martín

Torres se mostró seguro de que cuenta con el recién elegido líder de los socialistas tinerfeños, Pedro Martín, para "caminar juntos en el mismo barco y al mismo puerto: ganar las elecciones de 2019".



Ángel Víctor Torres se refirió en rueda de prensa a preguntas de los periodistas a la victoria del alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, en las primarias celebradas este domingo para elegir al secretario general del PSC en Tenerife, cargo al que también aspiraba la exdirectora general de Trabajo del Gobierno de Canarias Gloria Gutiérrez.



Torres recordó que en su etapa como alcalde de Arucas compartió relación con Pedro Martín en la Federación de Municipios y dijo que este domingo lo felicitó por su elección.



Expresó además su voluntad de "despejar" dudas respecto a su apoyo a los candidatos y precisó que tanto Pedro Martín como Gloria Gutiérrez son "dos activos institucionales del partido".



Reiteró su convencimiento de que Martín y él trabajarán "juntos" y en todas las islas para ganar los comicios locales de 2019.