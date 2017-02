El PSOE cree que el cambio político en Canarias "sería bueno hasta para CC"

La presentación de una moción de censura al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC) "es una posibilidad", dijo este viernes el presidente de la comisión gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, quien ha añadido que un cambio político sería "bueno".



Tras la reunión que representantes del PSOE y de Ciudadanos mantuvieron este viernes, el presidente de la gestora del PSOE canario recordó que la moción de censura es una posibilidad democrática hacia la que su partido está dispuesto a avanzar, pero recordó que no depende sólo de esta formación política.



Rodríguez Fraga, que estuvo acompañado, entre otros, por el portavoz parlamentario del PSOE, Iñaki Lavandera, en un encuentro con la portavoz regional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, y el coordinador regional de este partido, Mariano Cejas, opinó que para Canarias sería bueno un cambio político, pues cree que es una demanda de la sociedad.



A juicio del presidente de la gestora del PSOE de Canarias, el cambio político sería bueno "hasta para Coalición Canaria", partido que gobierna en solitario tras echar a los socialistas del Ejecutivo canario.



En cuanto a la reunión con los dirigentes de Ciudadanos, partido que no tiene representación en el Parlamento de Canarias, José Miguel Fraga explicó que estos partidos comparten algunos puntos de vista, como la preocupación por la situación de inestabilidad política y la falta de fuerza de Coalición Canaria en el ámbito español.



El dirigente socialista declaró que hay preocupación por el "circo en el que los grandes problemas de los ciudadanos han desaparecido de la agenda" política, y señaló que los ciudadanos tienen graves problemas en cuestiones como la sanidad y la economía, que no figuran entre las prioridades del Gobierno canario.



Rodríguez Fraga añadió que en el encuentro con los dirigentes de Ciudadanos también ha habido coincidencia con la necesidad de una ley del suelo, pero siempre que haya garantías de que habrá un buen trato para el suelo, y también compartieron la necesidad de reformar el sistema electoral.



Recordó que Ciudadanos no tiene representación en el Parlamento de Canarias a pesar del elevado número de votos que recibió en las pasadas elecciones autonómicas.