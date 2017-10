El PSOE critica que el Gobierno canario no haya hecho nada por recuperar la noche de Los Finaos

La portavoz de Cultura del grupo parlamentario Socialista, María Victoria Hernández, ha afirmado este lunes que el Gobierno de Canarias no ha hecho "absolutamente nada" para la recuperación de las manifestaciones culturales de la noche de Los Finaos.



Hernández recuerda que el Parlamento canario aprobó en marzo de 2016 una propuesta de su partido en la que se instaba a la elaboración de un plan de catalogación y recuperación de las numerosas manifestaciones culturales existentes en torno a la Noche de Finaos, que se celebra el 31 de octubre, y que las pusiese a disposición de las instituciones públicas y privadas para su potenciación y toma en consideración.



Según la parlamentaria, en preguntas que ha realizado al Gobierno sobre este asunto "responde con evasivas, remitiendo las competencias a cabildos y ayuntamientos", con lo que, a su juicio, "pretender eludir sus responsabilidades poniendo así en evidencia su desidia".



Hernández afirma que la introducción de las costumbres de Halloween en el Archipiélago "comenzó siendo una disertación escolar sobre cultura popular británica, pero se ha convertido en una realidad imparable que está empujando a que se pierda gran parte de la riqueza que atesoran las Islas".



Indica que, pese a que algunas familias se empeñan en conservar esas tradiciones, "no es usual encontrar en las programaciones culturales de cabildos, ayuntamientos o Gobierno de Canarias actividades relacionadas con ellas, de tal forma que están siendo las instituciones y asociaciones privadas las que están haciendo el esfuerzo por que no se pierdan".



La parlamentaria del PSOE afirma que Canarias debe recopilar urgentemente las numerosas manifestaciones con la que se cuenta a de las islas en los días de Finados, finales de octubre y primeros de noviembre, para salvaguardarlas del olvido definitivo.



Sostiene que realizando esa recopilación y con su posterior publicación y divulgación, especialmente en los centros educativos, se podría poner en marcha un plan que ponga en valor las costumbres de cada isla por esas fechas.