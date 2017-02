El PSOE esperará hasta que culminen los "procesos congresuales" para decidir si censura a Clavijo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, puede estar seguro de que sus ex socios del PSOE no presentarán una moción de censura hasta el otoño, cuando acaben los "procesos congresuales" en los que están inmersos tanto los socialistas como los nacionalistas y los conservadores del Partido Popular (PP). Y aún así, es posible que no haya ningún movimiento parlamentario.

Así lo ha vuelto a reconocer el presidente de la gestora regional de los socialistas canarios, José Miguel Rodríguez Fraga, que mantiene instalado al partido en una suerte de dinámico inmovilismo basado en dos premisas: liderar "un espacio de diálogo y comunicación" con el resto de los grupos parlamentarios, pero "sin cegarnos con la moción de censura, que es una opción".

"Si mañana se dieran las circunstancias, no tendría esta gestora ninguna duda sobre la moción de censura, pero hay circunstancias que tienen que darse. Se percibe un bloque de izquierdas que no da aritméticamente para un cambio, pero sí un bloque global con gran pulsión de cambio", ha insistido Rodríguez Fraga al término de la reunión de la gestora celebrada este lunes en Santa Cruz de Tenerife.

Un nudo gordiano que se traslada también a La Laguna, pues ha insistido en que "no vamos imponer a la Agrupación Local una moción de censura" porque "en democracia las formas son importantes". "Tenemos un pacto con CC que habría que romper, y no parece muy coherente ni serio hacerlo si no quiere la Agrupación". "Si lo pide, iremos adelante, pero no lo decidirá la gestora".

Los congresos marcan y contaminan

Por tanto, el escenario político regional no se desembrollará, como el dirigente del PSOE canario reconoce, hasta que PP, CC y PSOE celebren sus respectivos congresos regionales, puesto que "los espacios congresuales marcan también el rumbo y contaminan las decisiones y las condicionan. Todo eso influye, porque somos humanos".

Un congreso que, en el caso del PSOE regional, debe servir para "afianzar nuestro discurso de izquierda y comprometido".

Tras asegurar a los periodistas que "no convocamos la gestora para sacar un titular en la prensa, nos reunimos para saber lo que estamos haciendo bien y lo que hay que reconducir", incidió en que el PSOE asume que "estamos en la oposición y vamos a hacer oposición responsable, crítica, exigente y útil con un gobierno en precario en frente, que además es errático y que tampoco tiene un rumbo que podamos definir y sobre el que podamos establecer contrapuntos".

Por ello, afirmó que "nos preocupa que del Gobierno se hable más de política orgánica que de los problemas de los ciudadanos", y criticó que "Clavijo ha creado las circunstancias para echar a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes", Teresa Lorenzo, tras el fracaso de la última edición del Festival de Música.

Al respecto, dijo que "no hemos decidido qué haremos si el PP presenta una reprobación" a Lorenzo (incluso consideró que esa iniciativa sería "un favor" al presidente y una posibilidad de que los conservadores "abran camino" en el Ejecutivo), pero insistió en que "aunque criticamos lo que ha pasado con el Festival de Música, que Clavijo no cuente con nuestra complicidad" para desembarazarse de la titular de Turismo y Cultura.

Otra cosa distinta será si algún grupo parlamentario pide que se fiscalicen los gastos del Festival de Música de Canarias, una iniciativa que contaría con el apoyo del PSOE porque "fiscalizar las cuentas públicas siempre está bien".

Desafortunadísimo Clavijo

Por último, Rodríguez Fraga criticó las "desafortunadísimas" declaraciones del presidente Clavijo asegurando que la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México podría favorecer al sector turístico canario.

"Ha sido un gran error en la forma y en el fondo. Los canarios no nos alegramos de la desgracia ajena para que venga más turismo y no nos gusta que Clavijo sea el único que ha encontrado alguna virtud a Trump, que es xenófobo y machista y ha puesto en marcha políticas inhumanas", concluyó.