El PSOE exige la dimisión urgente del alcalde de Firgas

Alexis Henríquez (PSOE), alcalde accidental de Firgas, ha exigido la “dimisión urgente y entrega del acta de concejal” de Manuel Báez (Coalición Canaria), líder del ejecutivo en el consistorio grancanario, por suplantar a su hijo, Hilmar Báez, en las oposiciones al máximo nivel de la función pública en la Comunidad Autónoma de Canarias.

A pesar de que este jueves, durante la celebración de la mesa del seguimiento del pacto en Firgas (donde gobierna CC con cuatro concejales, PSOE con uno y Alternativa Vecinos de Firgas con uno), el alcalde accidental se mostraba "cauto" y prudente" antes de tomar una decisión, este viernes Henríquez ha declarado que "no hay más vueltas".

“Esto es un hecho muy grave. No sabemos qué ha llevado a don Manuel a cometerlo, pero no tiene ninguna explicación saltarse la Ley. Para nosotros, diga lo que diga, no está justificado, no puede suplantar a nadie, para eso está la Ley, para castigarlo. Y a nosotros nos corresponde, desde esta administración, pedir su dimisión urgente” ha explicado Henríquez.

La hoja de ruta a seguir desde que Manuel Báez presente su dimisión será, primero, convocar un pleno para rendir cuentas en el consistorio en un plazo de diez días y, después, tienen otro plazo de diez días para la elección de un nuevo alcalde, que hasta entonces seguirá siendo, de forma accidental, Alexis Henríquez.

“En ese momento intentaremos llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas que conforman el Ayuntamiento de Firgas”, ha expresado Henríquez.

Actualmente la oposición está en mayoría desde la marcha de un concejal de las filas nacionalistas: Javier Perdomo, actualmente no adscrito y, junto a Compromiso por Firgas-Nueva Canarias (COMFIR), Partido Popular (PP) e Iniciativa Ciudadana de Firgas (ICFIR), suman siete concejales

Henríquez ha reconocido que no ha hablado con Báez y que ni siquiera tiene la manera de contactar con él porque se dejó el teléfono corporativo en el consistorio “y no tengo más medios para contactar con Manuel”.

Alcalde accidental desde el 22 de diciembre

Alexis Henríquez es alcalde accidental del Ayuntamiento de Firgas desde el 22 de diciembre, cuando Manuel Báez decidió irse de vacaciones sin establecer una fecha de llegada, según explicó antes de la Junta de Portavoces celebrada este jueves de forma urgente Paola Hernández (PP).

Fue el 16 de diciembre cuando Báez se presentó a las oposiciones al cuerpo superior de administradores, como corrobora Rubén Fontes, exsecretario de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria. En concreto, se presentó a las pruebas para cubrir 61 plazas de alto funcionario (grupo A, subgrupo A1) de la Comunidad Autónoma de Canarias y salió del aula cuando correspondía, cumpliendo con el ceremonial que obliga a acabar el examen para poder entrar en la bolsa de empleo, sea cual sea su resultado.



Esta acción es una irregularidad más de Báez, como asegura la oposición, ya que e stá investigado (antes imputado) por la Justicia por prevaricación y malversación.