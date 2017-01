El PSOE reclama una nueva ubicación en el Parlamento como primera fuerza de la oposición

Los grupos parlamentarios de PSOE y PP mantienen abierta una discrepancia sobre su ubicación en el Pleno del Parlamento una vez que se ha roto el Gobierno regional y los socialistas reclaman su lugar como primera fuerza de la oposición en la zona que ahora mismo ocupan los diputados populares.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces, la presidenta, Carolina Darias, ha dicho que no es un "tema pacífico", y ante las diferencias entre los grupos, ha convocado una nueva Mesa la próxima semana donde finalmente, se aplicará el reglamento.

Darias ha señalado que el Grupo Socialista ha solicitado ese lugar en el Salón de Plenos, tal y como establece la "tradición parlamentaria", al tiempo que ha dicho que la Mesa dictó una resolución a comienzo de Legislatura por la que la primera fuerza de la oposición se ubica delante del Gobierno.

En este sentido, el portavoz socialista, Iñaki Lavandera, ha señalado que el PP "debe asumir" que ya no es el primer partido de la oposición, subrayando que sería "decepcionante" que no se entendiera que la primera fuerza política de la oposición no se situase delante del Ejecutivo, tal y como dicta la tradición parlamentaria. "Apelamos a la legalidad vigente y a la lógica", ha señalado.

Por su parte, el portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, ha comentado que caben interpretaciones sobre la resolución de la Mesa porque el PP esgrime que esas condiciones se pactaron al comienzo de la Legislatura, mientras que Román Rodríguez, portavoz de NC, ha dicho que si no se cambia la ubicación "empieza mal esta etapa" porque es "elemental" que los socialistas se sitúen enfrente del Gobierno.