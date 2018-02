El PSOE ve "vergonzoso" el enfrentamiento entre CC y PP sobre el convenio de carreteras

La portavoz de Obras Públicas del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, consideró este miércoles "vergonzoso" el "espectáculo" que tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Popular (PP) están dando en medios de comunicación y redes sociales a cuenta del convenio de carreteras.

"Aquí no hay mayor crac que Clavijo entregado a los brazos de Rajoy sin defender los derechos de Canarias y con Asier Antona de espectador", dijo Hernández.

Hernández ha hecho estas manifestaciones después de que el presidente del PP canario, Asier Antona, haya "confirmado" ese acuerdo con el Estado tras una reunión en Fomento pero exigiendo un compromiso del Gobierno de CC para ejecutarlo y criticando la incapacidad del consejero del área, Pablo Rodríguez, para ejecutarlo.

Tras estas declaraciones, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, se ha referido a Antona como un "crac" que "enturbia las relaciones" con el Gobierno de Rajoy y "mete cizaña" en ese convenio.

Para la diputada del PSOE, la ciudadanía canaria "espera algo más de los Gobiernos de CC y PP que esta clase de acusaciones mutuas más propias de la prensa rosa o de patio de colegio".

Así, subraya que el colapso de las carreteras canarias "no se soluciona con ataques en los medios y en las redes cuyo único resultado es aumentar el bochorno que los canarios sienten cada vez que habla alguien del Gobierno de Canarias o del PP".

En esa línea, ve "lamentable" que nacionalistas y populares "sí se esfuercen por acusarse entre ellos pero no por arreglar el caos de las carreteras de las islas", y recuerda que al tratarse de un convenio bilateral "es obvio que ambas partes tienen responsabilidad en la materia, de tal forma que lo que no puede ser es cada uno digan del otro que la pelota está solo sobre su tejado".

"Al señor Barragán, que posiblemente no haya tenido que tragarse jamás la cola de la TF-5, le decimos que no hay nadie que, como él ha dicho, soporte estoicamente esa cola a diario. Lo hace porque no le queda otro remedio ante la incapacidad del Gobierno del PP y del Gobierno en minoría de CC, el primero que hurtó dinero a los canarios durante años y el segundo que, cuando vienen las perras, no sabe ni gastárselas", insiste.

Asimismo, denuncia que ninguno de los dos partidos "está para dar lecciones, ni el Gobierno de Clavijo ni el Gobierno de Rajoy".