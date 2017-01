Pablo Rodríguez defiende que no va a tener "ningún problema" con Carlos Alonso, a diferencia de su antecesora

El nuevo vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC), ha mostrado este jueves su deseo de "pasar página a la bronca continua" sobre el estado de las carreteras en el Archipiélago.

En declaraciones a Cope Canarias, ha comentado que no va a tener "ningún problema" con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, --que tenía una tensa relación con su predecesora, Ornella Chacón-- ni con ningún otro presidente de cabildo.

Según Rodríguez, la crispación entre instituciones "no conviene a nadie", y ha insistido en que antepondrá los intereses generales de los ciudadanos a los intereses partidistas, personales o de cada isla. "Voy a alejarme del ruido, tender la mano y trabajar hombro con hombro con las administraciones", ha señalado.

De hecho, y a diferencia de Chacón, ha aceptado el "reto" de la Cope de subirse a una guagua para recorrer la TF-5 a primera hora de la mañana.

"No soy un sufridor de eso, pero me he movido en Tenerife por mi actividad parlamentaria y he vivido las enormes retenciones, y tengo compañeros diputados que vienen de La Guancha y me cuentan la odisea y el tiempo que tienen que estar en la cola", ha agregado.

Sobre su nombramiento, ha agradecido la confianza del presidente, Fernando Clavijo, al tiempo que ha destacado su "enorme responsabilidad" y sus ganas por "empezar a trabajar" y conformar su equipo.

En principio, Rodríguez se plantea estar en el cargo hasta el final de la Legislatura, si bien no ha ocultado que "las cosas pueden cambiar" si el PP finalmente entra a gobernar en el Ejecutivo canario. "Cuando sales al campo tienes claro que vas a jugar los 90 minutos", ha señalado siguiendo el símil futbolístico.

"Da lo mismo donde haya nacido cada uno"

Cuestionado acerca de si su nombramiento apuntala a la organización de CC en Gran Canaria, ha dicho que tiene ese discurso insularista "superado" y no cree que la isla necesitara "mayor peso", ya que desde el comienzo de la Legislatura gestionaba una consejería "estratégica" como la de Industria, Economía y Conocimiento.

"Da lo mismo donde haya nacido cada uno de nosotros, lo importante son las políticas equilibradas", ha destacado, incidiendo en que el Gobierno "responde muy bien" a la realidad de cada isla y "tiene una visión bastante completa" del archipiélago.