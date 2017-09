Pablo Rodríguez (CC) niega un afán por apropiarse de los logros sobre el abaratamiento de los billetes aéreos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha reiterado este viernes que el Ejecutivo quiere lograr un "frente común" con el resto de los grupos parlamentarios para conseguir del Estado una medida "eficaz" que abarate el precio de los billetes de avión a la Península.



En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha dicho que le "entristece" las manifestaciones del líder de NC, Román Rodríguez, ante la propuesta formulada por su departamento para tratar de abaratar el precio de los billetes de avión entre las islas y la Península con una reducción de las tasas aeroportuarias, en lugar de pedir el establecimiento de una obligación de servicio público.



Rodríguez ha dicho que "no tiene ninguna intención de salir en la foto" ni de acaparar "protagonismo y estar por encima de la solución de los problemas", pues su preocupación es buscar la solución para abaratar el precio de los billetes.



"Hoy los canarios pagamos muchísimo dinero para viajar a la Península y entendemos que, para estar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos del Estado, es necesario buscar el instrumento más eficaz y que dé más garantías" para su abaratamiento, ha afirmado.



El consejero ha indicado que esto es lo que preocupa al Gobierno de Canarias, por lo que "le damos todo el protagonismo al señor Rodríguez o a quien quiera. No tenemos problema en ceder el protagonismo si al final conseguimos entre todos el objetivo".



El responsable del área de Transportes del Ejecutivo regional ha reiterado que la próxima semana comenzarán las primeras reuniones con los grupos políticos del Parlamento canario para "hacer un frente común para buscar las solución más eficaz y que dé más garantías, eso es lo importante y no quién sale en la foto", ha concluido.



Rodríguez presentó esta semana un informe elaborado por encargo de su departamento en el que se apuesta por solicitar al Estado que bonifique a los residentes en el archipiélago las tasas que cobra AENA por cada pasajero.



El presidente de NC, Román Rodríguez, ha considerado que esa medida supone un "boicot" al "compromiso adquirido" por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, con su partido para abaratar los vuelos con la península mediante otras fórmulas como la declaración de las rutas como obligaciones de servicio público (OSP), lo que permite fijar unos precios de referencia (máximos).



Pablo Rodríguez ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el Salón Atlántico de Logística y Transporte que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria del 25 al 27 de octubre.