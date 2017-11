El Parlamento de Canarias pide que en el convenio de carreteras se incluya su conservación

El pleno del Parlamento canario ha acordado este miércoles instar al Gobierno canario a que proponga al Ejecutivo de España que en la negociación de un nuevo convenio de carreteras se incluya, como parte del importe de la financiación, un programa para conservar y mantener las carreteras de interés general de Canarias.

La petición es producto de una proposición no de ley presentada por el grupo Nacionalista Canario, que ha sido aprobada por unanimidad, y durante cuyo debate ha sido rechazada una enmienda del PP.

La proposición no de ley ha sido defendida por el diputado Antonio Castro, quien ha hecho un relato del proceso de transferencia de competencias en materia de carreteras y de los convenios firmados durante la época democrática.

Antonio Castro, consejero de Obras Públicas durante varias legislaturas, ha recordado que si se quiere un Estado moderno no se puede depender de cada cambio de gobierno para llevar a cabo infraestructuras como las carreteras.

Así ha señalado que no es sostenible negociar en cada legislatura y depender de que llegue un gobierno y haya un "hachazo" al convenio de carreteras, y ha recordado que en la Península su mantenimiento depende del Estado, mientras que en Canarias no es así porque no son de interés general al no pasar más que por una región.

El grupo Popular ha presentado una enmienda de adición para que el gobierno canario dote suficientemente la estructura de personal de la Consejería de Obras Públicas, y que no ha sido aceptada por Antonio Castro.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha recordado que las competencias en materia de carreteras son de la Comunidad Autónoma, y ha agregado que la administración general del Estado colabora en la financiación de las principales actuaciones viarias de las islas y establece inversiones en compensación al hecho insular.

El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos ha indicado que hay un déficit de inversión en carreteras de las islas por parte del Gobierno central, en particular en La Gomera.

Esther González, de Nueva Canarias, ha reconocido que ha sido un logro que se equipararán las carreteras canarias de interés general a las de interés regional, las segundas de las cuales son competencia autonómica como se dice en el Estatuto de Autonomía.

La diputada de Nueva Canarias ha explicado que votaba a favor por no abstenerse, como tenía previsto, y ha comentado que la avaricia puede romper el saco.

El diputado de Podemos Manuel Marrero ha apostado por dar prioridad al mantenimiento y reparación frente a la obra nueva y ha indicado que en Canarias se ha sacado dinero de sanidad y educación para destinarla a carreteras.

Gustavo Matos, del grupo Socialista, ha opinado que la propuesta es un tanto surrealista pero tiene todo el sentido, ya que, ha añadido, el gobierno español asume coste de conservación y mantenimiento en el resto del Estado.