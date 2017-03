El Parlamento canario debatirá subir al 75% la subvención de los billetes de las islas no capitalinas

El pleno del Parlamento de Canarias debatirá la próxima semana la proposición no de ley del PSOE por la que insta al Gobierno regional a elevar al 75% la subvención del transporte aéreo interinsular de pasajeros residentes de islas no capitalinas con la aportación de fondos propios.



El portavoz del grupo Socialista, Iñaki Lavandera, explica en un comunicado que el Ejecutivo regional mantendría con fondos propios este 25 por ciento añadido de subvención hasta que el Estado haga efectiva su financiación.



Con la propuesta también se pide al Gobierno canario que aumente la subvención al transporte de pasajeros de la línea interior de La Gomera de forma que se aporte el 50% del precio del billete a los residentes canarios.



El portavoz recuerda que existe unanimidad política en Canarias en considerar que el principio de continuidad territorial resulta fundamental para garantizar la cohesión social de las islas y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía de todo el archipiélago, vivan donde vivan.



Explica que la principal política que puede desarrollarse para la adecuada consecución de este principio, aunque no la única, consiste en garantizar el acceso el transporte interinsular de pasajeros y, fundamentalmente, el de los residentes en las islas no capitalinas para su desplazamiento a Tenerife y Gran Canaria como centros de referencia para abordar el tránsito a otros destinos o para acceder a bienes y servicios que no están disponibles en el resto de las islas.



Lavandera indica que, hasta ahora, la principal política que se desarrolla desde el ámbito autonómico en este sentido consiste en la subvención al transporte marítimo desde El Hierro y La Gomera, pero esa cobertura "no contempla el conjunto de necesidades que la ciudadanía de las islas no capitalinas precisa".



Según el diputado del PSOE, no se ha abordado la posibilidad de subvencionar con fondos autonómicos el transporte interinsular aéreo para los residentes de La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.



El parlamentario del PSOE considera igualmente insuficientes las ayudas a la línea interior de La Gomera que, pendiente de su puesta en funcionamiento en el medio plazo, debe disponer de una mejor subvención de la actualmente prevista para los residentes canarios en general.



Por último, precisa que el Gobierno de España subvenciona con fondos estatales el 50 por ciento del coste del billete en el conjunto del transporte aéreo interinsular, y en la negociación de los aspectos económicos del REF, está sobre la mesa la actualización de este régimen para incrementar la bonificación, principalmente para los y las residentes de las islas no capitalinas.



No obstante, continúa, esta actualización todavía no se ha producido y no tiene visos de estar aprobada y dotada económicamente en fechas cercanas.



El PSOE también pondrá sobre la mesa, en la sesión plenaria del 7 y 8 de marzo, la mejora de la cuota del atún rojo y la venta de disfraces infantiles sexistas durante el carnaval.



Asimismo, pedirá al Gobierno su opinión sobre "la independencia, objetividad y veracidad" que deben tener por ley los medios de comunicación públicos y le preguntará por los motivos para recurrir en casación la sentencia del Tribunal de Justicia de Canarias que anula el Plan Especial de la Geria, entre otros asuntos.